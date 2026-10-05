Liga Națiunilor. Ultimul meci din seria de patru disputate în această perioadă. Tricolorii, la ora revanşei cu Suedia

După o primă înfrângere în deplasare, scor 1-2, Naţionala României joacă, luni seară, de la ora 21:45, cu selecţionata Suediei, în Liga Naţiunilor, grupa B4.

Echipa lui Hagi vine după alte două eşecuri usturătoare: 2-4 cu Bosnia şi 0-6 cu Polonia.

Meciul de pe Arena Naţională va fi ultimul din seria de patru disputate în această perioadă, informează News.ro.

Fără Marius Marin, Bîrligea, Drăguşin şi Ghiţă

Daniel Bîrligea şi Marius Marin, care au acuzat probleme musculare după meciul de vineri cu Polonia, sunt indisponibili pentru revanşa cu Suedia.

De asemenea, Radu Drăguşin şi Virgil Ghiţă au părăsit sâmbătă cantonamentul echipei naţionale, ei fiind suspendaţi.

Cine arbitrează

Meciul va fi arbitrat de Elchin Masiyev, din Azerbaidjan. El va fi ajutat de Elshad Abdullayev şi Parvin Talibov, în timp ce rezervă va fi Farid Hajiyev.

În camera VAR se vor afla Jeroen Manschot şi Nicat Ismayilli.

Înfrângeri în primele trei meciuri

În primul meci din grupele Ligii Naţiunilor, de asemenea, primul oficial pentru Gheorghe Hagi în noul mandat de selecţioner, România a fost învinsă în deplasare de Suedia, scor 2-1, la 25 septembrie.

La 28 septembrie, tricolorii au fost învinşi acasă de Bosnia, scor 4-2.

Vineri, România a fost făcută KO de Polonia, în deplasare, scor 6-0.

Partida Suedia - România se joacă luni, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, în direct la Antena 1.

Editor : Sebastian Eduard