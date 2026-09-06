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Lista preliminară a stranierilor convocați pentru ultimele meciuri ale naţionalei U21 din grupa de calificare pentru EURO 2027

Data actualizării: Data publicării:
EURO2024 - KOLN - ROMANIA - BELGIA - 22 IUN 2024
Foto: Inquam Photos / Ștefan Constantin
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Din articol
Naţionala de tineret revine la Târgovişte

Selecţionerul U21, Costin Curelea, a anunţat lista preliminară a jucătorilor din străinătate convocaţi pentru ultimele trei partide din grupa de preliminarii pentru EURO 2027, împotriva reprezentativelor din Cipru, Finlanda şi Spania.

Programul tricolorilor:

  • Vineri, 25 septembrie: Cipru U21 – România U21 (AEK Arena, Larnaca)
  • Miercuri, 30 septembrie: România U21 – Finlanda U21 (Stadion „Eugen Popescu”, Târgovişte)
  • Marţi, 6 octombrie: Spania U21 – România U21 (Estadio Municipal Can Misses, Ibiza)

Cu trei meciuri rămase de disputat din grupa preliminară, tricolorii ocupă locul 3, cu 13 puncte, fiind la trei puncte în spatele Finlandei, ocupanta poziţiei secunde, şi la opt puncte de liderul Spania.

Naţionala de tineret revine la Târgovişte

Ultimul meci de pe teren propriu din aceste preliminarii se va juca la Târgovişte, acolo unde, în luna martie a acestui an, România învingea San Marino cu 3-0. Acum, tricolorii vor da piept cu Finlanda, un duel direct pentru locul secund în clasamentul grupei şi şansa de a prinde fie locul secund ce duce direct la turneul final, fie şansa de a evolua în dubla de la barajul din luna noiembrie.

Pentru aceste meciuri, selecţionerul Costin Curelea a trimis șapte convocări preliminare pentru jucători care evoluează în afara României:

  • Răzvan Paşcalău (Cosenza | Italia),
  • Kevin Ciubotaru (Dundee United | Scoţia),
  • Andrei Chirilă (FC Cincinnati | S.U.A.),
  • Rareş Burnete (Südtirol | Italia),
  • Atanas Trică (AEK Larnaca | Cipru),
  • Iustin Doicaru (Rizespor | Turcia),
  • Ioan Vermeşan (Hellas Verona | Italia)

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceştia, alături de jucători din competiţiile interne.

Editor : B.E.

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