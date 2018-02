LIVE TEXT FCSB - Lazio. Primul mare test pentru Dică

FCSB se pregătește de la începutul anului de meciul de astăzi cu Lazio. Cu o victorie și un egal în Liga 1, elevii lui Dică au un tonus bun înainte de manșa tur din șaisprezecimile Europa League. De cealaltă parte, deși nu au mai câștigat de patru partide - trei în campionat și una în Cupa Italiei – jucătorii Simone Inzaghi sunt favoriți la București.

FCSB - LAZIO. Echipele probabile:

FCSB (4-2-3-1): Vlad - Benzar, Planic, Găman, Momcilovic - Pintilii, Nedelcu - Teixeira, Budescu, Fl. Tănase - Alibec;

Antrenor: Nicolae Dică.

Lazio (3-5-2): Strakosha - Bastos, Luiz Felipe, Caceres - Basta, Murgia, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku - Nani, Caicedo;

Antrenor: Simone Inzaghi.

Tehnicianul capitolinilor a lăsat acasă patru jucători importanţi: De Vrij, Luis Alberto, Parolo şi Marusic.

Mai mult, golgheterul Ciro Immobile (20 de goluri în Serie A TIM) va fi rezervă.

Nicolae Dică, aflat la debutul ca antrenor în fazele eliminatorii ale competițiilor europene, știe la ce să se aștepte din partea omologului său italian, căruia i-a studiat schimbările efectuate în meciurile internaționale față de cele disputate în competițiile interne. La rândul său, românul a anunțat câteva schimbări în echipă.

„Eu cred că vor schimba câțiva jucători. Am văzut că în Europa League mai face asta și schimbă față de campionat, în Cupa Italiei, la fel, au schimbat din jucători, dar cei care vor intra sunt valoroși. Dacă nu va juca Immobile, va juca Caicedo. Dacă nu va juca Luis Alberto, va juca Nani. Nu va juca Lulic, va juca Lukaku. Deci sunt jucători de valori apropiate și cu siguranță vor avea randament bun ca cei din campionat. Da, voi face și eu schimbări, dar nu vor fi foarte multe”, a spus Nicolae Dică, la conferința de presă de dinaintea meciului, potrivit Digi Sport.

De partea cealaltă, Simone Inzaghi speră ca echipa lui să profite de meciul de pe Arena Națională pentru a ieși din pasa proastă.

„Cu siguranţă, de abia aşteptăm să jucăm. Este un moment mai slab pentru noi, am discutat, am analizat şi vrem să oprim această serie. Avem o partidă importantă împotriva unei echipe cu jucători buni şi rapizi. De asemenea, vom avea parte şi de o asistenţă numeroasă, asta înseamnă că vom avea toate condiţiile pentru a juca bine şi a ne reveni”, a spus Inzaghi la conferința de presă.

„Am analizat cu jucătorii în linişte tot ce s-a întâmplat în ultimele trei meciuri din campionat. În afară de meciul cu Genoa, cele cu Milan şi Napoli au fost pierdute ca urmare a unor episoade din cadrul acestor partide şi nu din cauza jocului prestat. Am lucrat bine în ultima săptămână şi sperăm să facem un joc bun mâine. Am avut 6 partide bune în Europa League, ne-am calificat şi sperăm să ne continuăm parcursul în această competiţie. Echipa este concentrată şi dacă vom avea prospeţime şi mintea limpede vom putea depăşi acest moment mai greu. Am avut şase luni impresionate, iar perioada asta proastă din ultimele săptămâni este un tribut pe care trebuie să îl plătim pentru ritmul extraordinar pe care l-am avut. Ne dorim să mergem mai departe în Europa League, să ne calificăm în finala Cupei Italiei şi să avem şi evoluţii bune în campionat”, a adăugat antrenorul italian.

FCSB așteaptă aproximativ 40.000 de spectatori pe Arena Națională la meciul cu Lazio. Romanii vor avea și ei parte de o susținere importantă la București. Pe lângă cei 1.200 de fani și-au cumpărat bilete prin intermediul clubului, mizează și pe prezența membrilor fan cluburilor din această parte a Europei.

Meciul FCSB - Lazio Roma are loc astăzi, de la ora 22:05, pe Arena Națională.