LIVE TEXT | Islanda - România, AZI, meci de baraj pentru Euro 2020. Victoria este obligatorie

Naţionala de fotbal a României va înfrunta echipa Islandei, joi seara, pe Stadionul Laugardalsvollur din Reykjavik, de la ora 21:45 (ora României), în semifinalele barajului pentru EURO 2020. Meciul poate fi urmărit în format live text pe site-ul Digi24.ro.

Dacă va câştiga în faţa Islandei, România va disputa pe 12 noiembrie, în deplasare, finala play-off-ului, cu învingătoarea dintre Bulgaria şi Ungaria, scrie Agerpres.

Selecţionerul echipei României, Mirel Rădoi, aflat la doar al treilea meci în această postură, a afirmat, miercuri, că Islanda este favorită, având în vedere că va juca pe teren propriu, iar selecţionerul său, suedezul Erik Hamren, este mult mai experimentat.

România a jucat de două ori până acum cu Islanda, în preliminariile CM 1998, ambele meciuri încheindu-se cu victorii ale tricolorilor cu 4-0.

Potrivit FRF, naţionala României a disputat în istoria sa nouă partide în data de 8 octombrie şi nu a pierdut niciodată, înregistrând cinci victorii şi patru egaluri.

Rădoi ar putea începe cu Mario Camora titular pe postul de fundaş stânga, jucătorul de origine portugheză recent naturalizat fiind la prima sa convocare la naţionala României.

România nu poate conta pe doi fundaşi, pe căpitanul Vlad Chiricheş (accidentat) şi pe Ionuţ Nedelcearu (care s-a transferat la AEK Atena).

Meciul de la Reykjavik va fi arbitrat de o brigadă din Slovenia condusă de Damir Skomina. Acesta va fi ajutat la cele două tuşe de asistenţii Jure Praprotnik şi Rober Vukan, în timp ce al patrulea oficial va fi Rade Obrenovic.

La această partidă arbitrii VAR vor fi spaniolul Juan Martinez Munuera şi slovenul Slavko Vincic.

Centralul Damir Skomina (44 ani) a mai arbitrat echipa naţională a României în întâlnirea cu Polonia (scor 0-3) din 2016, în preliminariile CM 2018.

EURO 2020, programat iniţial în perioada 12 iunie-12 iulie, a fost amânat de UEFA pentru perioada 11 iunie-11 iulie 2021, din cauza pandemiei de coronavirus. Arena Naţională din Bucureşti va găzdui trei meciuri din Grupa C, în care va juca şi România, dacă se va califica, şi unul în optimile de finală. Cele 12 oraşe-gazdă pentru EURO 2020 sunt Amsterdam (Olanda) - Johan Cruyff ArenA (54.000 locuri), Baku (Azerbaidjan) - Olympic Stadium (69.000), Bilbao (Spania) - San Mames (53.000), Bucureşti (România) - Arena Naţională (54.000), Budapesta (Ungaria) - Puskas Arena (68.000), Copenhaga (Danemarca) - Telia Parken (38.000), Dublin (Irlanda) - Aviva Stadium (51.000), Glasgow (Scoţia) - Hampden Park (51.000), Londra (Anglia) - Wembley (90.000), Munchen (Germania) - Allianz Arena (70.000), Roma (Italia) - Stadio Olimpico (68.000), Sankt Petersburg (Rusia) - Gazprom Arena (61.000).

Islanda - România, baraj Euro 2020 | Mirel Rădoi a fost nevoit să improvizeze

„Să zicem că știu 50% din echipă. Mai am un antrenament, mai am de verificat unele informații, rapoarte și vom vedea și în funcție de ceea ce am pregătit. Totul e în funcție de strategia noastră pe care o vom aborda, ca plan inițial. Sincer, avem mai multe planuri de joc, dar trebuie să recunoaștem ca poate exista și o partidă de 120 de minute. E foarte bine, spritul de competiție la națională a început să crească. Ne bucură aspectul ăsta pentru că ne pune în dificultate să alegem atent primul 11. E clar că competitivitatea între jucători, pe posturi, e foarte ridicată”, a spus Mirel Rădoi, la conferința de presă premergătoare partidei din Islanda.

Islanda - România, baraj Euro 2020 | Selecționerul Islandei: ”Șansele sunt 50-50 la sută”

La conferința de presă pe care a susținut-o înainte de meciul cu România, selecționerul Islandei, Erik Hamren, a spus că șansele pentru calificare '50-50 la sută'.

„Aşteptăm acest meci din noiembrie, aşa că suntem gata! Nu mai avem răbdare să intrăm pe teren, există un spirit formidabil în lot. Mă gândesc la confruntare echilibrată. Sunt două echipe apropiate în clasamentul mondial, care vor să învingă, iar şansele de calificare sunt 50-50 la sută. Cine nu va comite greşeli mari şi fructifică ocaziile se va impune. Trebuie să fim disciplinaţi şi curajoşi. Avem şi experienţă, şi omogenitate, e multă bucurie la lot şi suntem decişi să câştigăm”, a declarat Erik Hamren.

Loturile celor două naţionale:

ROMÂNIA

Portari: Ciprian Tătăruşanu (AC Milan/Italia, 69 selecţii/0 goluri marcate), Florin Niţă (Sparta Praga/Cehia, 2/0), David Lazar (Astra Giurgiu, debutant);

Fundaşi: Sergiu Hanca (KS Cracovia/Polonia, 5/0), Cristian Manea (CFR Cluj, 8/1), Andrei Burcă (CFR Cluj, 1/0), Dragoş Grigore (Ludogoreţ Razgrad/Bulgaria, 38/1), Mihai Bălaşa (Universitatea Craiova, 6/0), Alin Toşca (Gaziantep FK/Turcia, 19/0), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova, 15/0), Mario Camora (CFR Cluj, debutant);

Mijlocaşi: Alexandru Creţu (NK Maribor/Slovenia, 2/0), Alexandru Maxim (Gaziantep FK/Turcia, 39/5), Răzvan Marin (Cagliari/Italia, 21/1), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia, 39/10), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova, 7/0), Gabriel Iancu (FC Viitorul Constanţa, 1/0), Ciprian Deac (CFR Cluj, 24/4), Alexandru Mitriţă (New York City FC/SUA, 11/2), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoţia, 11/0);

Atacanţi: Claudiu Keşeru (Ludogoreţ Razgrad/Bulgaria, 37/13), Denis Alibec (Astra Giurgiu, 12/2), George Puşcaş (Reading/Anglia, 16/7).

ISLANDA

Portari: Hannes Thor Halldorsson (Valur, 70/0), Runar Alex Runarsson (Arsenal, 5/0), Ogmundur Kristinsson (Olympiakos Pireu, 16/0);

Fundaşi: Ari Freyr Skulason (KV Oostende, 73/0), Hordur Bjorgvin Magnusson (ŢSKA Moscova, 29/2), Birkir Mar Saevarsson (Valur, 92/1), Kari Arnason (Vikingur R., 84/6), Ragnar Sigurdsson (FC Copenhaga, 94/5), Sverrir Ingi Ingason (PAOK, 30/3), Holmar Orn Eyjolfsson (Rosenborg, 15/2), Hjortur Hermannsson (Broendby, 16/1);

Mijlocaşi: Birkir Bjarnason (Brescia, 86/13), Aron Einar Gunnarsson (Al Arabi, 87/2), Gylfi Sigurdsson (Everton, 74/22), Runar Mar Sigurjonsson (FC Astana, 25/1), Gudlaugur Victor Palsson (SV Darmstadt, 98/17), Arnor Ingvi Traustason (Malmoe FF, 34/5), Arnor Sigurdsson (ŢSKA Moscova, 10/1), Jon Dagur Torsteinsson (AGF, 4/1), Johann Berg Gudmundsson (Burnley, 75/8), Mikael Neville Anderson (FC Midtjylland, 6/0);

Atacanţi: Albert Gudmundsson (AZ Alkmaar, 12/3), Alfred Finnbogason (FC Augsburg, 57/15), Jon Dadi Bodvarsson (Millwall, 50/3), Kolbeinn Sigtorsson (AIK Solna, 58/26), Vidar Orn Kjartansson (Valerenga IF, 26/3).

Editor : Liviu Cojan