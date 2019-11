LIVE TEXT | Lazio - CFR Cluj, AZI, în etapa a cincea din Europa League. Cu un punct, ardelenii merg în 16-imi

CFR Cluj se pregătește pentru al cincilea test european. Joi seară, 28 noiembrie, de la ora 22:00, campioana României o întâlnește pe Stadio Olimpico pe formația Lazio în etapa a cincea din grupa E a Europa League, informează Mediafax.

La conferința de presă organizată miercuri, la Roma, Petrescu a spus că va fi foarte dificil ca CFR Cluj să repete performanța înregistrată în 2008, când a învins-o pe AS Roma, rivala lui Lazio, scor 2-1, în grupele Ligii Campionilor.

„Ne-am întors la Celtic şi nu a fost bine. Este greu când te întorci, nu e uşor să repeţi performanţa, mai ales că Lazio are patru victorii şi două egaluri pe teren propriu. A pierdut doar cu Celtic, dar a avut un ghinion incredibil. Ne trebuie un punct, dar nu vom juca la egal. Vrem să câştigăm, dar va fi greu. Toate echipele din Italia care au venit pe Olimpico au luat şi patru goluri. Lazio are un lot mult mai valoros, dar noi vom încerca din nou să facem istorie pentru România”, a declarat Petrescu.

De cealaltă parte, formația gazdă este convinsă că meciul cu CFR Cluj va fi unul simplu. Lazialii consideră că au luat deja cele trei puncte din confruntarea cu românii.

„Partida cu CFR Cluj este un meci de câştigat. Noi jucăm mereu pentru a obţine cele trei puncte. Ne-am antrenat bine, având starea de spirit potrivită. Vrem să dăm un semnal de constanţă cu un parcurs ascendent, ne dorim să menţinem atmosfera foarte senină şi liniştită”, a declarat mijlocașul formației Lazio, Marco Parolo, la conferința de presă premergătoare partidei, care a continuat: „Aş fi foarte supărat să fim eliminaţi din această competiţie. În Europa trebuie să fii atent la fiecare mic detaliu, ajunge să vedem cele două dueluri cu Celtic. Trebuie să creştem şi este păcat, ne-ar fi aşteptat alte examene importante. Dacă este să fim eliminaţi, calificarea în Liga Campionilor devine principalul obiectiv. Vrem să ajungem în luna mai în această poziţie. Noi am jucat slab doar în prima repriză a meciului cu Atalanta şi poate în cea de-a doua a celui cu CFR, în rest am avut mereu evoluţii bune. Pe termen lung, dacă joci bine, rezultatele vin”.

Înaintea meciului cu CFR Cluj, de la Roma, Lazio ocupă locul al treilea în grupă, cu trei puncte, fiind la şase lungimi de formaţia din România, care se află pe locul secund. Cu o remiză, joi, echipa lui Dan Petrescu obţine calificarea matematică în 16-imile de finală ale Europa League, în timp ce italienii vor fi eliminaţi.

Clasamentul grupei E, după patru runde:

Celtic - 10 puncte CFR Cluj - 9 puncte Lazio - 3 puncte Rennes - un punct

Lazio - CFR Cluj, echipele probabile:

Lazio: Proto - Bastos, Vavro, Acerbi - Lazzari, Parolo, Cataldi, Berisha, Jony - J. Correa, Caicedo.

CFR Cluj: Arlauskis - Susic, A. Burcă, K. Boli, Camora - Djokovic, Bordeianu, Culio - C. Deac, Traore, Omrani.

Arbitri: Ali Palabryik - Serkan Olguncan şi Cem Satman (toți din Turcia).

Editor web: Liviu Cojan