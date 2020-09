LIVE TEXT | România – Irlanda de Nord. Naționala de fotbal debutează AZI în Liga Națiunilor

Naționala de fotbal a României debutează vineri în Liga Națiunilor. Primul adversar al trupei lui Mirel Rădoi este Irlanda de Nord. Partida este programată vineri, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, scrie Mediafax.

România va juca vineri cu Irlanda de Nord în cadrul Ligii Naţiunilor într-o partidă fără spectatori din cauza epidemiei de Covid 19.

În duelurile cu nord-irlandezii, România are un palmares echilibrat: două victorii, două înfrângeri şi un egal. De aceea, tricolorii vor să câștige meciul de vineri, iar atacantul Gabi Iancu promite că va marca, astfel încât să nu mai plângă pentru România, aşa cum a făcut-o când nu a putut să meargă la EURO cu echipa Under 17.

„Am văzut foarte mult talent în echipa noastră şi nu văd de ce nu am putea să reuşim asta. Sau mai mult de atât. Am fost foarte supărat, cred că am plâns o săptămână-două”, spune Gabriel Iancu.

După partida de la București, tricolorii vor juca pe 7 septembrie, în deplasare cu Austria. Din grupa României mai face parte Norvegia.

Denis Alibec îl laudă pe Mirel Rădoi: „Este cel mai bun de până acum”

Denis Alibec l-a lăudat pe selecționerul Mirel Rădoi înaintea dublei cu Irlanda de Nord şi Austria din Liga Naţiunilor.

Atacantul Astrei a spus că Rădoi este cel mai bun selecţioner cu care a lucrat până acum. Alibec a debutat la naţionala României în 2016, când a fost chemat de Anghel Iordănescu.

Rădoi i-a băgat miercuri pe jucători într-un antrenament inedit. Fotbaliştii au trebuit să dribleze în perechi în timp ce ţineau un balon gonflabil. Au fost împărţiţi în două echipe, iar pierzătorii au făcut flotări. Alibec a scăpat, a fost în echipa câştigătoare.

„Sincer, n-am zis niciodată de vreun antrenor de la naţională că îmi place sau mi-a plăcut, dar cred că el este cel mai bun de până acum, cu care am lucrat. Sunt foarte mândru că sunt aici. Prima dată când am vorbit cu el (n.r. selecţionerul Mirel Rădoi) mi-a spus să mă pregătesc bine, că sunt în vizorul naţionalei şi să dau totul pe teren”, spune Alibec.

Pe 7 septembrie, România întâlnește Austria, la Klagenfurt.

Mirel Rădoi, nemulțumit de suprafața de joc: Am văzut gazonul şi nu este unul aşa cum ne aşteptam

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că nu va folosi primele două partide din Liga Naţiunilor, cu Irlanda de Nord şi Austria, doar pentru a pregăti barajul pentru calificarea la EURO 2020, cu Islanda, potrivit Agerpres.

"Sunt partide foarte importante pentru noi, începe un nou drum. Am ajuns să fim în play-off-ul pentru Campionatul European prin această competiţie, din punctul ăsta de vedere nu putem spune că folosim aceste două partide doar pentru a pregăti meciul cu Islanda. Dimpotrivă, sunt meciuri foarte importante pentru noul drum. Ceea ce am încercat zilele trecute să construim sper ca băieţii să pună în practică, să aplice cât mai multe dintre ideile pe care le-am lucrat împreună", a declarat Rădoi.

Tehnicianul s-a arătat nemulţumit de calitatea gazonului de pe Arena Naţională, unde se va disputa partida cu Irlanda de Nord: "Nu va fi o garnitură de început cu extreme. Cel mai important în momentul de faţă nu este sistemul de joc, ci ceea ce producem în dinamica jocului, câţi oameni aducem în careul adversarului, cred că astea sunt aspectele importante. Am văzut gazonul şi nu este unul aşa cum ne aşteptam, dar trebuie să ne adaptăm foarte repede".

Editor web: Liviu Cojan