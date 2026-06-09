Lotul Cehiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Atacantul lui Bayer Leverkusen, Patrik Schick, omul de bază

Miroslav Koubek, selecționerul Cehiei, a anunţat lotul pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie – 19 iulie).

Cea mai mare performanță a Cehiei la un Campionat Mondial de fotbal diferă în funcție de perioada istorică analizată: ca stat independent, este faza grupelor, dar ca moștenitoare a Cehoslovaciei, deține două titluri de vicecampioană mondială, în 1934 și 1962.

În ceea ce va fi doar a doua sa participare la Cupa Mondială de la destrămarea Cehoslovaciei în 1993, naţionala din Europa Centrală speră să treacă mai departe de faza grupelor. O grupă considerată "extrem de dificilă" de Koubek.

În 2006, în Germania, Petr Cech, Pavel Nedved, Tomas Rosicky şi Milan Baros nu au reuşit să treacă de faza grupelor.

Douăzeci de ani mai târziu, Cehia se va baza în special pe atacantul lui Bayer Leverkusen, Patrik Schick, în vârstă de 30 de ani şi autor a 16 goluri în acest sezon în Bundesliga.

Pavel Sulc de la Olympique Lyon (11 goluri în acest sezon în Ligue 1) va fi probabil responsabil de orchestrarea jocului la mijlocul terenului, compartiment care îl include şi pe Tomas Soucek, retrogradat în Premier League cu West Ham, scrie Digi Sport.

Portarul Antonin Kinsky, care a rămas în Premier League cu Tottenham, dar care a fost protagonistul unui meci de coșmar în UEFA Champions League cu Atletico Madrid, nu a fost convocat.VIDEO rezumat Atletico Madrid - Tottenham 5-2Grupul lui Miroslav Koubek, chemat în decembrie anul trecut în vederea barajului pentru Cupa Mondială, acordă o importanţă deosebită jucătorilor locali.

17 din cei 26 de fotbalişti joacă în campionatul Cehiei, nouă dintre aceştia la Slavia Praga.

Primul meci/Parcurs

Cehia face parte din Grupa A, care mai include Mexicul, una din gazdele competiţiei, Africa de Sud şi Coreea de Sud. Meciurile se vor desfășura la 12 iunie (cu Coreea de Sud), 18 iunie (cu Africa de Sud) și la 25 iunie (cu Mexicul).

Grupa A

Mexic

Africa de Sud

Coreea de Sud

Cehia

Lotul Cehiei la Campionatul Mondial de Fotbal 2026

PORTARI(3): Lukas Hornicek (Braga/Portugalia), Matej Kovar (PSV Eindhoven/Olanda), Jindrich Stanek (Slavia Praga)

FUNDAȘI (9): Stepan Chaloupek (Slavia Praga), Vladimir Coufal (Hoffenheim/Germania), David Doudera (Slavia Praga), Tomas Holes (Slavia Praga), Robin Hranac (Hoffenheim/Germania), David Jurasek (Slavia Praga), Ladislav Krejci (Wolverhampton/Anglia), Jaroslav Zeleny (Sparta Praga), David Zima (Slavia Praga)

MIJLOCAȘI (9): Lukas Cerv (Viktoria Plzen), Vladimir Darida (Hradec Kralove), Lukas Provod (Slavia Praga), Michal Sadilek (Slavia Praga), Hugo Sochurek (Sparta Praga), Alexandr Sojka (Viktoria Plzen), Tomas Soucek (West Ham/Anglia), Pavel Sulc (Lyon/Franţa), Denis Visinsky (Viktoria Plzen)

ATACANȚI (5): Tomas Chory (Slavia Praga), Mojmir Chytil (Slavia Praga), Adam Hlozek (Hoffenheim/Germania), Jan Kuchta (Sparta Praga), Patrik Schick (Bayer Leverkusen/Germania)

Editor : Sebastian Eduard