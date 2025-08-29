Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Surprizele din selecționata României

Mircea Lucescu (79 de ani) s-a decis asupra lotului de jucători pe care-l va utiliza pentru cele două partide pe care naționala României le va disputa în septembrie: România - Canada, vineri, 5 septembrie, ora 21:00 și Cipru - România, marți, 9 septembrie, ora 21:45, transmite Digisport.ro.

După primele patru etape din grupa de calificare la Campionatul Mondial din 2026, România a reușit să obțină doar 6 puncte.

În acest moment, selecționata României este pe locul al treilea în Grupa H, la trei puncte de liderul Bosnia, care are însă și un meci în minus.

Selecționerul „Tricolorilor” l-a convocat și pe Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, deși existau zvonuri conform cărora va fi exclus.

În schimb, nu a fost convocat Ianis Hagi (26 de ani), fotbalist care este în continuare liber de contract.

Printre numele noi se regăsește Andrei Borza, aflat în premieră la echipa națională. De asemenea, lipsește și Valentin Mihăilă, dar acesta este accidentat.

Lotul de 26 de jucători al României ales de Mircea Lucescu

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Editor : A.C.