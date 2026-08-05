Luis Figo, pe lista celor care cer demisia lui Gianni Infantino: „Soluţia se rezumă la trei cuvinte”

Într-un moment în care UEFA îl îndeamnă pe Gianni Infantino să renunţe la funcţia de preşedinte al FIFA, Luis Figo, consilier şi membru al confederaţiei europene, a luat atitudine pentru a-l critica vehement pe controversatul şef al fotbalului, care se află mai mult ca niciodată în centrul atenţiei după ce a prezentat proiectul său de vânzare a unor părţi din Cupa Mondială către investitori privaţi, relatează Le Figaro.

„Aş putea scrie 10 000 de cuvinte despre problemele FIFA. Dar soluţia se rezumă la trei cuvinte: Infantino trebuie să plece”, a început Luis Figo, care solicită astfel demisia preşedintelui FIFA, printr-o scrisoare adresată ziarului Daily Mail.

„Infantino a dezonorat funcţia de preşedinte al FIFA pe care promisese să o ridice la un nivel superior. A minţit, a înşelat şi a căutat să se îmbogăţească personal în detrimentul fotbalului pe care ar trebui să-l servească (..) Este prea târziu pentru a-şi salva demnitatea, dar nu este prea târziu pentru salvarea fotbalului. Ar trebui să plece. Acum”, a scris miercuri câştigătorul Balonului de Aur din 2000.

Infantino, criticat din toate părţile

Luis Figo a denunţat, în special, proiectul lui Infantino de a vinde Cupa Mondială unor investitori privaţi, „prietenii (săi) din Washington”, a scris portughezul, care şi-a publicat articolul pe X însoţit de hashtag-ul „#Infantinout”. „Dacă ideea era atât de bună, de ce nu i-ai informat pe membrii tăi când i-ai adunat pe toţi într-o singură sală, înainte de finala Cupei Mondiale?”, s-a întrebat Figo.

Părăsit de numeroşi apropiaţi chiar din cadrul conducerii FIFA, Gianni Infantino încearcă în prezent să-şi salveze funcţia şi susţinătorii, în condiţiile în care alegerile pentru preşedinţia FIFA urmează să aibă loc în martie 2027 la Rabat, în Maroc. Infantino este, deocamdată, singurul candidat la realegere.

Luis Figo nu este singurul care critică aspru acţiunile controversatului lider.

Marţi, Arsène Wenger, directorul pentru dezvoltarea fotbalului mondial la FIFA, s-a arătat critic după ce „a aflat de existenţa acestui proiect din presă”. Anterior, federaţiile olandeză, engleză şi galeză s-au distanţat de şeful forului mondial.

Editor : Sebastian Eduard