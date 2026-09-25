Manchester City riscă retrogradarea sau chiar excluderea din Premier League după ce ar fi încălcat grav regulile financiare

Manchester City, celebrul club englez de fotbal, a fost pus sub acuzare în anul 2023 pentru peste 100 de încălcări ale reglementărilor financiare din Premier League, în urma unei anchete care a durat patru ani, relatează BBC. Astăzi, potrivit unor surse, clubul ar fi fost găsit vinovat pentru toate cele 115 încălcări ale FFP (regulamentul de fair play financiar), dar decizia nu a fost confirmată oficial.

În linii mari, acuzațiile sunt împărțite în trei elemente. În primul rând, acuzația de nerespectare a anchetei Premier League privind finanțele clubului.

În al doilea rând, declararea banilor veniți de la proprietari - care erau practic un cadou din partea acestora - ca venituri din sponsorizări. Conform regulilor Premier League, cluburilor li se permitea să aibă pierderi de doar 115 milioane de lire sterline pe parcursul a trei ani. Prin declararea banilor ca venituri din sponsorizări, se contribuie la reducerea pierderilor.

A treia acuzație este că persoanele fizice erau plătite în afara registrelor salariale. Practic, un angajat - care putea fi un manager sau un jucător - ar avea un contract pentru a juca pentru Manchester City, dar au existat și acuzații că aceștia erau plătiți și de organizații din Abu Dhabi care sunt conectate indirect sau direct la proprietarul clubului. Prin urmare, acest lucru reduce costurile și pierderile suportate.

Reprezentanţii clubului au negat întotdeauna aceste acuzații.

Rivalii din Premier League au fost informați

Se crede că alte cluburi din Premier League au fost informate despre decizia din cazul Manchester City.

Alte echipe se vor aștepta la o pierdere de puncte sau chiar mai rău.

Se crede că ramificațiile vor fi semnificative. Este un proces în două etape. Când Chelsea a fost găsită vinovată de un număr semnificativ de acuzații atât de Premier League, cât și de Federația engleză de fotbal, sancțiunea lor a fost o amendă, iar clubul a fost bucuros să o accepte, notează BBC.

Dacă clubul Manchester City ar fi găsit vinovat - și încă se așteaptă confirmarea acestui fapt - ar fi și ei bucuroși dacă ar fi doar amendați. Este posibil ca alte cluburi să ceară o formă de deducere a punctelor, dacă nu chiar mai mult.

Apoi, se trece la o altă fază, pentru că, recent, Everton a fost amendată cu 35 de milioane de lire sterline în urma unei plângeri din partea lui Burnley. Ar putea exista o serie lungă de litigii din partea cluburilor care consideră că au fost dezavantajate în perioada în care Manchester City a încălcat regulile.

Manchester City neagă orice abatere și respinge toate aceste acuzații - dar dacă ar fi găsiți vinovați pentru cele mai grave dintre acuzații, clubul ar putea fi retrogradat sau chiar exclus din Premier League.

O astfel de soartă ar păta numeroasele lor realizări din ultimii ani și ar duce la o mare incertitudine cu privire la viitorul jucătorilor. Ar putea chiar să declanșeze cereri de despăgubire din partea cluburilor rivale.

Cum s-a ajuns aici

În februarie 2023, clubul Manchester City a fost acuzat de peste 100 de încălcări ale regulilor financiare ale Premier League, în urma unei anchete care a durat patru ani.

Analiza conduitei financiare se referă la perioada 2009-2018.

Premier League a susținut că City a încălcat regulile care impun clubului să furnizeze „informații financiare exacte care oferă o imagine corectă a situației financiare a clubului”.

Manchester a fost trimis în fața unei comisii independente, iar o audiere cu ușile închise, cu durata de 10 săptămâni, a început în septembrie 2024.

Clubul a respins cu fermitate toate acuzațiile și a declarat că dosarul său este susținut de un „un număr mare de dovezi irefutabile”.

Manchster City ar fi vinovată pentru majoritatea celor 115 capete de acuzare

Manchester City ar fi fost găsită vinovată de încălcarea majorității celor 115 reguli financiare, au declarat surse pentru BBC Sport.

Athletic relatează că sancțiunile nu au fost încă decise, dar comisia independentă ar fi luat decizia, găsindu-i vinovați de toate acuzațiile, cu excepția uneia.

Premier League a refuzat să comenteze.

Întrebat dacă informația cu privire la decizie este corectă, City nu a comentat în niciun fel.

În schimb, au emis o declarație în care spun că „procesul cu Premier League se află în desfășurare, cu elemente semnificative care trebuie finalizate și este supus strictei confidențialități”.

„Clubul a respectat cu sârguință procedurile legale timp de opt ani, pe baza principiului că în acest caz Consiliul de Administrație și Executivul Premier League se vor comporta ca un organism de reglementare independent, imparțial și echitabil, liber de influențe partizane”, au transmis reprezentanții lui Manchester City.

BBC Sport a aflat, de asemenea, că, în cazul unei decizii nefavorabile, clubul va face apel împotriva deciziilor.

Cronologia evenimentelor

Noiembrie 2018: Apar acuzații legate de Football Leaks, ziarul german Der Spiegel publicând acuzații care ar fi arătat că Manchester City a încălcat regulile FFP (regulamentul de fair play financiar – n.red.).

Martie 2019: UEFA lansează o anchetă oficială pe baza dezvăluirilor Der Spiegel.

Mai 2019: Clubul critică ancheta și lansează procesul de apel.

Noiembrie 2019 : Tribunalul de Arbitraj Sportiv (CAS) consideră apelul lui City inadmisibil.

Februarie 2020: UEFA anunță o suspendare de doi ani pentru City din competițiile europene și o amendă de 30 de milioane de euro pentru club.

Iulie 2020: Interdicția europeană a lui City a fost anulată după apel.

Iulie 2021: Este respinsă o cerere a clubului de a interzice presei să relateze că Premier League continuă să investigheze presupuse încălcări financiare.

Aprilie 2022: Der Spiegel publică un nou material care susține că Premier League investighează clubul de trei ani, oferind numeroase detalii.

Februarie 2023: Premier League acuză City de 115 încălcări ale regulilor financiare.

Septembrie 2024: Începutul audierii de 10 săptămâni privind acuzațiile.

Februarie 2025: Pep Guardiola, pe atunci antrenorul lui City, a declarat că clubul se așteaptă să afle verdictul „în termen de o lună”.

2025: Se așteapta verdictul.

La ce se referă acuzațiile

În total, clubul Manchester City a fost acuzat de 115 încălcări ale regulamentului Premier League.

Acuzații au fost împărțite în cinci categorii diferite:

• 54x Nefurnizarea de informații financiare corecte în perioada 2009-2010 - 2017-2018.

• 14x Nefurnizarea detaliilor exacte privind plățile jucătorilor și managerilor din perioada 2009-2010 până în 2017-2018.

• 5 nerespectări ale regulilor UEFA, inclusiv Fair Play-ul Financiar (FFP), din perioada 2013-2014 până în 2017-2018.

• Încălcarea regulilor PSR (Regulile de Profitabilitate și Sustenabilitate – n.red.) ale Premier League de 7 ori între 2015-2016 și 2017-2018.

• De 35 de ori lipsa de cooperare în anchetele Premier League, decembrie 2018 - februarie 2023.

Editor : Liviu Cojan