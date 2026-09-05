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Meci de zile mari pentru Interul lui Chivu, după ce a fost condus cu 2-0 de Napoli. Final de foc

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chivuin fotoliul de antrenor pe stadion
Chivu a trăit un meci cu emoții. Foto: Profimedia
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Campioana Italiei, Inter Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, a fost condusă cu 2-0 pe San Siro, dar a revenit şi a învins cu 3-2 pe Napoli, în etapa a treia din Serie A.

Cele două formaţii s-au tatonat în prima repriză, marile ocazii lipsind până spre final, relatează News.ro.

Portarul lui Inter, Josep Martinez, a prins şutul lui Alisson, în minutul 22, iar elevii lui Chivu au răspuns cu şutul peste poartă expediat de Bisseck, în minutul 36. Dimarco a trimis în transversală în al patrulea minut de prelungire şi a fost 0-0 la pauză.

Oaspeţii au fost mai incisivi după reluare şi Politano a deschis scorul în minutul 50, pentru ca după trei minute soarta meciului să pară jucată la golul lui Rasmus Hojlund, care ducea la doi avantajul napoletanilor.

Reacţia lui Inter a fost însă rapidă. Lautaro Martinez a redus din diferenţă în minutul 56, iar Marcus Thuram a egalat în minutul 82, cu o lovitură de cap.

Finalul s-a jucat pe contre, Anguissa a trecut pe lângă gol în minutul 88, dar Lautaro Martinez a desăvârşit remontada interistă înscriind golul victoriei în minutul 90.

Inter Milano - Napoli 3-2 şi echipa lui Chivu este prima în clasament, cu nouă puncte, din trei meciuri.

Editor : B.P.

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