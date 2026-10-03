Meciul de coșmar Polonia - România: Cea mai dură înfrângere a naționalei din ultimii 59 de ani

Rezultatul de 0-6 din meciul cu Polonia, de vineri, din Liga Naţiunilor, este cea mai dură înfrângere a României din ultimii 59 de ani.

Ultima înfrângere a tricolorilor la o diferenţă de şase goluri data din 24 mai 1967, când România a fost învinsă de Elveţia cu 7-1 în preliminariile Campionatului European.

Anterior, la 1 noiembrie 1962, România a fost învinsă cu 6-0 de Spania, tot în preliminariile Euro.

Naţionala României a fost învinsă, vineri seară, la Varşovia, cu scorul de 6-0, de selecţionata Poloniei, în etapa a treia a grupelor Ligii Naţiunilor. Tricolorii au evoluat în inferioritate numerică o mare parte a meciului.

Acest eşec dur vine după alte două înfrângeri în grupa B4: 1-2 cu Suedia şi 2-4 cu Bosnia.

Dezastrul tricolorilor este complet, cu trei înfrângeri şi 12 goluri încasate, într-o grupă unde suntem pe ultimul loc.

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Editor : Liviu Cojan