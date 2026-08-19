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Meciul Hapoel Beer-Sheva – Sabah, din LC, la Bucureşti: Zeci de obiecte pirotehnice găsite de jandarmi

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ecuson al jandarmeriei
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Jandarmeria Capitalei anunţă, miercuri, că s-au descoperit zeci de obiecte pirotehnice la un suporter al echipei Hapoel Beer-Sheva, înaintea meciului de pe stadionul Giuleşti dintre formaţia israeliană şi gruparea din Azerbaidjan Sabah.

„În contextul evenimentului sportiv, jandarmii au depistat o persoană, suporter al echipei gazdă, care deţinea, în portbagajul unui autovehicul, peste 80 de materiale pirotehnice.

Din verificările preliminare au reieşit faptul că persoana încerca să distribuie articolele către ceilalţi suporteri ai echipei gazdă, care participă la meciul de fotbal”, precizează Jandarmeria.

Au fost întocmite actele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive.

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Foto: Jandarmeria Română

 

 

Editor : Sebastian Eduard

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