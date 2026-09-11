Meciurile de fotbal din Olanda vor fi suspendate definitiv dacă fanii vor folosi dispozitive pirotehnice

Meciurile de fotbal din Olanda vor fi suspendate definitiv dacă suporterii vor folosi în tribune dispozitive pirotehnice, conform noului acord dintre Federaţia olandeză de fotbal (KNVB), Parchet şi ministrul Justiţiei şi de Interne, David van Weel, a relatat presa olandeză, citată de Reuters.

Decizia vine după un incident petrecut la meciul din Eredivisie dintre SC Cambuur şi Feyenoord, luna trecută, la Leeuwarden, în timpul căruia suporterii oaspeţi au aruncat cu petarde, iar câţiva fani ai gazdelor au suferit arsuri, fiindu-le afectate auzul şi văzul.

„De acum înainte, regula este: dacă sunt folosite petarde, meciul se încheie imediat şi tot stadionul merge acasă”, a declarat van Weel pentru cotidianul AD, potrivit sursei citate de Agerpres.

Partida amintită a fost întreruptă circa 20 de minute în prima repriză după ce suporterii lui Feyenoord din secţiunea fanilor oaspeţi au aprins torţe şi au aruncat petarde. Unele dintre ele au fost direcţionate către suporterii gazdelor, în timp ce una a explodat pe teren, la câţiva metri de portarul lui Feyenoord, Tjark Ernst.

Cambuur a precizat ulterior că cinci suporteri au fost răniţi.

Editor : Liviu Cojan