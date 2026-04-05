Mesajul emoționant al Echipei Naţionale a României pentru Mircea Lucescu: „Luptaţi, domnule Lucescu!”

Echipa Naţională a României a transmis duminică un mesaj emoționant pentru fostul selecţioner Mircea Lucescu, care se află internat la Terapie Intensivă.

„Există uneori momente în fotbal când scorul de pe tabelă nu mai contează, iar singura victorie pentru care luptăm este cea a vieţii. Astăzi e unul dintre acele momente, iar gândurile noastre, ale tuturor, se îndreaptă către omul care a modelat destine, a construit generaţii şi a pus România pe harta mare a fotbalului mondial. Suntem o echipă, o singură inimă, iar inima aceasta bate astăzi pentru dumneavoastră! Dorim să putem să vă transmitem toată energia şi forţa de care aveţi nevoie. Luptaţi, domnule Lucescu!”, a transmis echipa naţională a României pe pagina de Facebook.

Mircea Lucescu a fost transferat sâmbătă noapte de la secția Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) la secția de Anestezie și Terapie Intensivă, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Potrivit directorului tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care a fost ls spital, fostul selecționer este în comă indusă și conectat la aparate.

