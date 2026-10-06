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Video Mesajul emoționant postat de Lionel Messi înainte de ultimul meci pentru Argentina: „Plec în pace. Am dat totul”

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Lionel Messi
Lionel Messi Foto: Profimedia
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Lionel Messi joacă ultimul său meci pentru echipa naţională a Argentinei, în noaptea de marţi spre miercuri, împotriva echipei Beninului. Înaintea acestui meci important, atacantul a distribuit un mesaj video emoţionant.

În timp ce întreaga naţiune se pregăteşte să-şi ia rămas bun de la el, Lionel Messi s-a adresat fanilor săi.

Cu doar câteva ore înainte de începerea amicalului împotriva echipei Benin, ultimul său meci pentru echipa naţională a Argentinei (marţi seară/miercuri dimineaţă, la ora 2:00, ora României), câştigătorul Balonului de Aur de opt ori a vorbit într-un videoclip publicat de Adidas, sponsorul său, scrie News.ro.

Cuvintele celui numit „La Pulga” sunt însoţite de imagini care prezintă parcursul său în tricoul Albiceleste, culminând, bineînţeles, cu titlul Cupei Mondiale din 2022 împotriva Franţei.

„A venit momentul”, spune Lionel Messi. „Plec în pace; am dat totul. Acest tricou a fost visul meu, mândria mea şi viaţa mea. Vă mulţumesc că m-aţi iubit atât de mult, vă mulţumesc pentru sprijinul vostru. Vă voi purta mereu cu mine.”

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La 39 de ani, Messi îşi va încheia, aşadar, cariera internaţională. 85.000 de fani norocoşi vor fi prezenţi pe Stadionul Monumental din Buenos Aires pentru a asista la meciul său de adio.

Presa argentiniană a dezvăluit detaliile acestei seri grandioase: un tricou special purtat de coechipierii săi, prezenţa foştilor campioni mondiali din 2022, artişti care vor cânta pe scenă înainte de începerea meciului, cadouri şi un videoclip omagial după fluierul final pentru a celebra cum se cuvine acest ultim tango al idolului argentinian.

Editor : A.P.

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