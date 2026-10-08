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Mesajul lui Cristiano Ronaldo către Leo Messi, la retragerea acestuia din naționala Argentinei

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Leo Messi, Cristiano Ronaldo
Foto: Profimedia
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Starul portughez Cristiano Ronaldo a reacţionat la mesajul de adio postat de fotbalistul Lionel Messi pe reţelele de socializare şi şi-a exprimat „respectul” pentru tot ceea ce a realizat argentinianul cu echipa sa naţională, de la care şi-a luat rămas bun marţi într-un amical împotriva Beninului (3-0), scrie EFE.

„Ieri (marţi, n.r.) a fost ultimul meu meci şi deja îmi este dor să port culorile alb-albastre. Ştiu că iau decizia corectă”, a scris Messi pe contul său de Instagram, unde a revăzut o călătorie care, potrivit lui, a fost „plină de bucurii şi, de asemenea, de unele tristeţi”, dar pentru care a considerat că „fiecare pas a meritat”.

Au existat numeroase reacţii la mesajul său de adio după 208 meciuri şi 126 de goluri, ceea ce îl face jucătorul cu cele mai multe apariţii şi cele mai multe goluri pentru selecţionata Albiceleste.

Marele său rival de-a lungul carierei, portughezul Cristiano Ronaldo, s-a alăturat şi el acestor mesaje de adio: „Leo, atâţia ani apărându-ţi ţara şi o istorie care va dura pentru totdeauna. Tot respectul meu pentru ceea ce ai realizat cu Argentina. O îmbrăţişare”.

Cei mai renumiţi atacanţi ai generaţiei lor s-au confruntat în total de 36 de ori cu cluburile şi echipele lor naţionale, Messi obţinând 16 victorii, comparativ cu 11 ale lui Ronaldo. În duelurile oficiale, portughezul a marcat 21 de goluri, iar argentinianul 22.

 

Editor : Sebastian Eduard

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