Mesajul Stelei Bucureşti după decesul lui Ienei: „Un lord al fotbalului. Drum lin, nea Imi!”

Emeric Ienei
Emeric Ienei, fotografie din 1990. Foto: Profimedia

Steaua Bucureşti a postat un mesaj emoţionant pe Facebook după decesul lui Emeric Ienei, notând că a fost „omul care a făcut ca Steaua să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi”.

„Drum lin, nea Imi!”

„Emerich Jenei, antrenorul legendar al Stelei, a încetat astăzi din viaţă, la vârsta de 88 de ani. Vorbim de cel mai valoros antrenor român din toate timpurile. Omul care a făcut ca Steaua noastră să strălucească deasupra întregii Europe, a întregii lumi.

Ca fotbalist al Stelei (1957-1969) a cucerit de trei ori campionatul şi de patru ori Cupa României. Apoi, a trecut pe banca tehnică secund, iar principal din 1975. În 1986 a câştigat, cu Steaua, Cupa Campionilor Europeni, punând campioana României pe harta marilor cluburi ale lumii. Ca antrenor cu Steaua, a mai obţinut şase titluri de campion şi patru Cupe ale României.

Între 1986 şi 1990 a fost antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, cu care a participat la Mondialul din Italia.

Măcinat de probleme de sănătate, dureri de picioare şi o inimă tot mai slăbită, uneori pierzîndu-se printre amintiri, a trăit discret şi liniştit în ultimii ani, la Oradea, oraşul pe care îl iubea atât de mult. A fost căsătorit cu fosta scrimeră Ileana Gyulai-Jenei (1946 - 2021)”, notează Steaua.

Ienei şi-a dedicat toată viaţa sportului cu balonul rotund. „Am avut aproape întotdeauna fotbalişti formidabili la dispoziţie. Şi, poate, am avut şi eu ceva fler, ceva inspiraţie... Voi aţi văzut antrenori mari cu jucători slabi? În special la Steaua şi la naţională, am lucrat cu oameni de calitate. Şi pe gazon, şi în afara lui. Fără aceşti oameni extraordinari, probabil că aş fi rămas un anonim!”, spunea el.

„Un lord al fotbalului. A plecat să antreneze acolo, într-o altă lume. Noi nu îl vom uita şi îi vom cinsti memoria, aşa cum se cuvine. Drum lin, nea Imi! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, menţionează Steaua.

 

