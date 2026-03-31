Mihai Stoichiţă: Medicii i-au interzis lui Mircea Lucescu să se uite la meci. A suferit o intervenţie chirurgicală, este foarte bine

mircea lucescu si mihai stoichita
Mircea Lucescu și Mihai Stoichiță. Foto: Profimedia

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, marţi, că medicii i-au interzis selecţionerului Mircea Lucescu să se uite la meciul amical cu Slovacia. De asemenea, Stoichiţă a spus că selecţionerul a fost supus unei intervenţii chirurgicale şi se simte foarte bine.

„Voi vorbi cu Mircea Lucescu după meci, am înţeles că medicii i-au interzis să se uite la meci. A suferit astăzi o intervenţie, este foarte bine, totul este ok”, a declarat Mihai Stoichiţă la Antena 1. 

Mircea Lucescu a fost supus, marţi, unei intervenţii chirurgicale, iar medicii i-au montat un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

România joacă în compania Slovaciei, de la ora 21:45, un meci amical la Bratislava, informează News.ro. 

În lipsa lui Lucescu, naţionala va fi condusă de Ionel Gane. 

Top Citite
RAF Fairford, UK - 28 Mar 2026
1
Spania închide spațiul aerian pentru aeronavele SUA implicate în războiul cu Iran și...
nicusor dan inquam octav ganea
2
Nicuşor Dan, după ce ÎCCJ a dat în judecată Guvernul: Nu e normală toată această...
viktor orban zambeste
3
Opoziția din Ungaria preia conducerea chiar și în fiefurile partidului lui Viktor Orban...
Serbia highlighted on a white simplified 3D world map. Digital 3D render.
4
Tensiuni în Balcani: Croația anulează un summit al regiunii din cauza unor declarații ale...
primavara
5
Cum va fi vremea de Paște. ANM a publicat prognoza meteo pe regiuni
jucatorii de la nationala romaniei
După ratarea calificării la Cupa Mondială, România joacă azi un amical cu Slovacia. Cine va sta pe bancă în locul lui Mircea Lucescu
mircea lucescu la o conferinta de presa
Mircea Lucescu: „Am simțit că nu pot respira. M-am enervat foarte tare când am început să fac analiza meciului cu Turcia”
Mircea Lucescu
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament și a fost dus la spital. Burleanu: „E pe mâini sigure”
Mircea Lucescu
Cine va conduce naționala la meciul cu Slovacia în locul lui Mircea Lucescu. Anunțul FRF
turcia romania profimedia-1086461527
Turcia-România, în barajul pentru CM 2026 - 1-0. România, prea slabă să meargă la Cupa Mondială
Recomandările redacţiei
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_79_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Răbufnirile lui Trump la adresa NATO sunt un „cadou” pentru Putin...
ID333212_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul nu va mai fi la fel după 20 aprilie. Ce ne arată primele...
Climate Iran Desalination
Război în Orientul Mijlociu, ziua 32. Garda Revoluționară amenință...
ID275504-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Cristian Anton a fost reținut de DNA, după perchezițiile de la ARR și...
