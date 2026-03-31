Mihai Stoichiţă: Medicii i-au interzis lui Mircea Lucescu să se uite la meci. A suferit o intervenţie chirurgicală, este foarte bine

Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, a declarat, marţi, că medicii i-au interzis selecţionerului Mircea Lucescu să se uite la meciul amical cu Slovacia. De asemenea, Stoichiţă a spus că selecţionerul a fost supus unei intervenţii chirurgicale şi se simte foarte bine.

„Voi vorbi cu Mircea Lucescu după meci, am înţeles că medicii i-au interzis să se uite la meci. A suferit astăzi o intervenţie, este foarte bine, totul este ok”, a declarat Mihai Stoichiţă la Antena 1.

Mircea Lucescu a fost supus, marţi, unei intervenţii chirurgicale, iar medicii i-au montat un defibrilator în piept, acesta având rolul de a regla bătăile inimii.

România joacă în compania Slovaciei, de la ora 21:45, un meci amical la Bratislava, informează News.ro.

În lipsa lui Lucescu, naţionala va fi condusă de Ionel Gane.

Editor : Liviu Cojan