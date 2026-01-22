Mircea Lucescu a fost internat de urgență: „Sunt în spital, e adevărat”

Mircea Lucescu a fost internat de urgență după ce a contractat o gripă severă, anunță Digi Sport. Selecționerul spune că este sub supravegherea medicilor și că speră să se refacă repede.

La finalul anului trecut, Lucescu a acuzat o stare de rău ceea ce l-a făcut să-și anuleze deplasarea în Antalya, unde își propusese să meargă pentru a urmări la lucru formațiile din SuperLigă care s-au pregătit acolo.

„Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți (n.r. secunzii săi care se află în Antalya) să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, a spus Mircea Lucescu, pentru digisport.ro, la începutul anului.

Selecționerul și-a revenit, dar între timp a contractat o gripă severă și a fost internat de urgență, potrivit prosport.ro. Mircea Lucescu a confirmat acest lucru: „Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Selecționerul speră să-și revină cât mai rapid pentru a pregăti semifinala barajului de calificare la CM 2026, cu Turcia. Partida se va disputa pe 26 martie, în deplasare și, dacă „Tricolorii” vor câștiga, vor întâlni în meciul decisiv învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot pe teren străin, 5 zile mai târziu.

