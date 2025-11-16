Mircea Lucescu: „Cu Bosnia am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare din prima”. Ce a spus despre arbitraj

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă, după meciul cu Bosnia-Herţogovina, pierdut de România în deplasare cu scorul de 1-3, în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, că principala cauză a înfrângerii a fost legată de jocul slab din a doua repriză şi de lipsa de concentrare din prima repriză.

„Un meci pe care l-am pierdut în repriza a doua şi din cauza lipsei de concentrare în prima repriză, când puteam să marcăm patru goluri fără nicio problemă. În a doua repriză au început ei foarte agresiv, foarte tare, apoi le-am lăsat absolut totul. În a doua repriză nu am mai avut controlul pe care l-am făcut în prima repriză. Şi noi am arătat o copilărie în interpretarea unor momente de joc, şi la primul lor gol, trebuia să scoatem mingea afară”, a declarat Mircea Lucescu la Prima TV, potrivit Agerpres.

Tehnicianul a criticat vehement arbitrajul, considerând nedreaptă eliminarea lui Denis Drăguş din minutul 67.

„Marius Marin acum îl coase, cu urechea sfârtecată, iar la eliminarea noastră Drăguş era cu faţa. Nu a fost lovit adversarul, a venit din spate peste piciorul lui, a simulat, iar arbitrul nici nu s-a mai gândit, imediat a dat cartonaşul roşu. Nu se poate juca în condiţiile astea. Şi din momentul acela noi am cedat în toate duelurile. Şi în duelurile pe care noi le-am câştigat tot ei au câştigat cu arbitrajul pe care l-am avut. Drăguş trebuia să lupte cu corpul nu să ridice piciorul sus, dar nu l-a atins, nu a fost o lovitură. Era la minge, adversarul a simulat şi arbitrul a dat roşu”, a completat Lucescu.

Referitor la scandările rasiste ale suporterilor bosniaci, Lucescu a spus că au fost „o ruşine”, aşa cum a fost şi stadionul Bilino Polje din Zenica: „O ruşine. În ce hal de stadion am jucat... Jucătorii nu aveau unde să se încălzească. Dacă noi suntem aşa cum au strigat ei, cum sunt ei la câte s-au întâmplat aici? Nu este posibil ca la nivelul ăsta de competiţie să joci pe un astfel de stadion şi în condiţiile astea. Absolut”.

Întrebat dacă rămâne să conducă echipa naţională de fotbal a României la barajul pentru calificarea la CM, Lucescu a spus: „Nu mă întrebaţi că nu vă răspund”.

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Bosniei-Herţegovina cu scorul de 3-1 (0-1), sâmbătă seara, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026.

Tricolorii au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima şi au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), dar catastrofal în a doua, primind trei goluri, marcate de Edin Dzeko (49), Esmir Bajraktarevic (79) şi Haris Tabakovic (90+4), dintre care două în inferioritate numerică.

România, care va juca marţi cu San Marino la Ploieşti, în ultimul meci din grupă, va încheia pe locul treilea, în timp ce Austria şi Bosnia-Herţegovina se vor bate într-un meci cu calificarea pe masă.

România va participa în martie la barajele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, graţie câştigării grupei din Liga Naţiunilor.

