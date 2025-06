Mircea Lucescu, după înfrângerea de la Viena: „Ne-a lipsit acea forță explozivă”

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale a României, s-a declarat mulțumit de jocul echipei, în ciuda înfrângerii suferite în fața Austriei. El a spus că, în repriza a doua, „a lipsit acea forță explozivă”.

„Austria a meritat victoria, o echipă mai puternică, omogenă, joacă cu aceiași 20 de jucători. S-a văzut diferența fizică. Au preluat inițiativa”, a spus Lucescu, într-un interviu acordat Digi Sport, imediat după meci.

„Am avut și ghinion, am luat acel gol din aut. Și la primul gol a fost o împingere a lui Bancu. La al doilea nu am ieșit în linie. În prima repriză am început bine. Ar fi fost extraordinar să se termine 0-0 prima repriză”, a mai adăugat el.

Lucescu a recunoscut și scăderea de ritm din a doua parte a meciului: „Ritmul nostru de joc a scăzut apoi. Rezultatul le e favorabil lor. Ne-a lipsit acea forță explozivă.”

„Echipa a jucat bine, acum să vedem ce ne propunem, echipa să conducă jocul, nu să-l suporte. Jucătorii să înțeleagă că ăsta este drumul pe care trebuie să meargă”, a mai transmis selecţionerul echipei naţionale.

Întrebat de reporterul Digi Sport despre viitorul său la cârma naționalei, Lucescu a încheiat brusc interviul.

