Mircea Lucescu, ieșire nervoasă în fața jurnaliștilor străini după meciul cu Bosnia și Herțegovina: Să dea Dumnezeu să jucăm iar cu voi

Mircea Lucescu: De ce vorbim? În ambele partide am fost net superiori „Să dea Dumnezeu să jucăm iar cu voi la baraj!"

Naționala României a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina sâmbătă seara cu scorul de 1-3, pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, în Grupa H a preliminariilor Cupei Mondiale din 2026. La final, antrenorul tricolorilor Mircea Lucescu a avut o ieșire nervoasă la întrebările jurnaliștilor bosniaci după ce a fost întrebat despre viitorul său pe banca naționalei, potrivit Digisport.ro. 

„Tricolorii” au făcut două reprize diferite, au jucat bine în prima şi au deschis scorul prin Daniel Bîrligea (17), după pasa lui Valentin Mihăilă. Jocul lor a fost însă diametral opus în a doua parte a partidei, în care au primit trei goluri, dintre care două în inferioritate numerică. După pauză, Dzeko (49) a înscris din faţa porţii și a restabilit egalitatea, iar în minutul 68, România a primit o lovitură: Denis Drăguș, introdus pe teren două minute mai devreme, a fost eliminat după o intrare cu piciorul sus la Katic.

Bosniacii au continuat asediul în careul României iar în minutul 80 reușesc să treacă în avantaj după un gol marcat de Bajraktarevic, colegul lui Man la PSV Eindhoven, cu un şut la vinclu de la peste 20 de metri. Tabakovic a închis tabela (90+4), după ce trimisese în transversală, la centrarea lui Alajbegovic.

După partida de sâmbătă seară, România a rămas fără șanse matematice de a se mai clasa pe unul din primele două locuri iar tricolorii sunt siguri că vor termina pe locul 3 în Grupa H. Cu toate acestea, vor merge la barajul pentru Cupa Mondială, după ce și-au câștigat grupa din Liga Națiunilor.

Mircea Lucescu: De ce vorbim? În ambele partide am fost net superiori

La conferința de presă de la finalul confruntării de la Zenica, Mircea Lucescu a fost enervat de întrebările jurnaliștilor locali. Mai întâi, a fost chestionat cu privire la viitorul său pe banca naționalei României.

„De ce vorbim? De meciul de azi? În ambele partide am fost net superiori. Ei au avut doar o repriză, când au intrat cu o agresivitate incredibilă. Bosnia nu a avut niciun șut, niciun corner, iar noi am avut 3-4 situații clare. În repriza a doua, ei au intrat foarte tare. Am ieșit în dezavantaj. Unul cu urechea tăiată, altul eliminat nedrept. Drăguș nici măcar nu l-a atins, nici nu l-a văzut”, a declarat tehnicianul în vârstă de 80 de ani.

Un alt jurnalist bosniac l-a întrebat pe Lucescu că „ați spus că nu meritam victoria, dar noi am marcat patru goluri și voi unul (n.r.- în dublă manșă). Nu merităm măcar puțin respect?”.

De celaltă parte, antrenorul tricolorilor a răbufnit din nou.

„Pe mine mă interesează ce a fost aici. O asemenea lipsă de ospitalitate nu am văzut niciodată în carieră. Acest stadion nu e făcut pentru fotbal. E lipsă de ospitalitate. Strigături și huiduieli la imn. Noi la București i-am primit foarte frumos, pe un stadion cum trebuie. Așa ceva nu am văzut în carierea mea. Nu am auzit imnul din cauza huiduielilor. (...) 

Noi vorbim, nu voi! Eu vorbesc! Ce vrei? Sunt nervos. Asta am văzut aici. Apreciez suporterii, dar nu cuvântul folosit de ei (n.r.- țigani). E vorba de respect. Noi nu am făcut așa în București, când am pierdut pentru că nu am primit un penalty clar”, a mai afirmat Lucescu.

„Să dea Dumnezeu să jucăm iar cu voi la baraj!”

Antrenorul tricoloriulor a subliniat apoi că si-ar dori să se întâlnească din nou cu Bosnia și Herțegovina, la baraj: „Să dea Dumnezeu să jucăm iar cu voi la baraj! Va fi ca la București, vor juca 10 minute. Cu Austria și în prima repriză de azi am jucat la cel mai înalt nivel. De aici să plecăm. Și ni se vor întoarce niște băieți care ne lipsesc, mai ales fundașii centrali”.

Tragerile la sorți a meciurilor de baraj pentru CM 2026:

  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Polonia
    Urna 2: Ungaria, Scoția, Cehia, Slovacia
    Urna 3: Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Bosnia și Herțegovina
    Urna 4: Țara Galilor, Suedia, România, Irlanda de Nord

Semifinale:

  • Urna 1 - Urna 4
    Urna 2 - Urna 3

Finală:

  • Câștigătoarea dintre Urna 1 și Urna 4 - Câștigătoarea dintre Urna 2 și Urna 3

