Mircea Lucescu: „Nu schimbările au determinat... Atitudinea”. Selecționerul dă vina pe arbitraj

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menţionând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au îngheţat picioarele”. Lucescu s-a plâns şi de arbitraj.

„Golul de 1-2 i-a adus pe ei din nou în joc. Au fost foarte multe faulturi şi un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm... Sunt nemulţumit că prima repriză am făcut ceea ce trebuia, dar în repriza a doua parcă le-au îngheţat picioarele. Mai ales fundaşii centrali, ceea ce le-a dat lor posibilitatea să iasă la pressing. Păcat pentru acest rezultat. Este şi o lecţie.

Am avut un început de primă repriză excelent. Am avut situaţii foarte bune, nu le-am valorificat şi asta a făcut ca golul lor să răstoarne raportul de forţe. Au fost mult prea pătrunşi de necesitatea de a învinge cu orice preţ şi în momentul în care am avut 2-0 am cedat. Nu schimbările au determinat... Atitudinea. La astfel de meciuri trebuie să o aduci în teren”, a spus Lucescu la Prima TV, potrivit News.ro.

„ Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”

La scurt timp după finalul jocului, Gabi Balint a intervenit telefonic în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Fostul internațional a dat declarația serii: „Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”, cu referire la cuvintele lui Mircea Lucescu de la sfârșitul meciului împotriva Canadei: „Dacă scoatem golurile din context, nu a fost un meci atât de rău”.

În plus, Balint a dat un verdict dur, dar realist, după evoluția mediocră a României: „Nu mai cred în calificare”.

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

