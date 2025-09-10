Live TV

Mircea Lucescu: „Nu schimbările au determinat... Atitudinea”. Selecționerul dă vina pe arbitraj

Data actualizării: Data publicării:
mircea lucescu la conferinta de presa
Mircea Lucescu. Foto: Profimedia
Din articol
„Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”

Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, marţi seară, după meciul României cu Cipru, scor 2-2, că nu schimbările au determinat rezultatul, ci atitudinea, el menţionând că în repriza a doua jucătorilor săi “parcă le-au îngheţat picioarele”. Lucescu s-a plâns şi de arbitraj.

Golul de 1-2 i-a adus pe ei din nou în joc. Au fost foarte multe faulturi şi un arbitraj care după 2-0 nu ne-a mai lăsat să atacăm... Sunt nemulţumit că prima repriză am făcut ceea ce trebuia, dar în repriza a doua parcă le-au îngheţat picioarele. Mai ales fundaşii centrali, ceea ce le-a dat lor posibilitatea să iasă la pressing. Păcat pentru acest rezultat. Este şi o lecţie.

Am avut un început de primă repriză excelent. Am avut situaţii foarte bune, nu le-am valorificat şi asta a făcut ca golul lor să răstoarne raportul de forţe. Au fost mult prea pătrunşi de necesitatea de a învinge cu orice preţ şi în momentul în care am avut 2-0 am cedat. Nu schimbările au determinat... Atitudinea. La astfel de meciuri trebuie să o aduci în teren”, a spus Lucescu la Prima TV, potrivit News.ro.

Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”

La scurt timp după finalul jocului, Gabi Balint a intervenit telefonic în cadrul emisiunii Digi Sport Special.

Fostul internațional a dat declarația serii: „Dacă scoatem golurile din context, am fost penibili”, cu referire la cuvintele lui Mircea Lucescu de la sfârșitul meciului împotriva Canadei: „Dacă scoatem golurile din context, nu a fost un meci atât de rău”.

În plus, Balint a dat un verdict dur, dar realist, după evoluția mediocră a României: „Nu mai cred în calificare”.

Naţionala României a remizat cu reprezentativa Ciprului, marţi seară, în deplasare, scor 2-2, în grupa H a preliminariilor europene ale Cupei Mondiale din 2026. Tricolorii au condus cu 2-0.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat rus într-un sat din Kursk după retragerea trupelor ucrainene
1
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
sticle de plastic pe plaja
3
„Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
5
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Digi Sport
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Horațiu Potra
Misterul mercenarilor din MApN ajunși în Congo. Moșteanu: „Potra a...
denis dragus
România, doar egal în Cipru, în preliminariile CM 2026. Am început...
doha
Cine sunt victimele atacului israelian din Qatar. Hamas publică lista...
claudiu cretu
Șeful ELCEN a fost pus sub acuzare pentru mită și are interdicție de...
Ultimele știri
ISJ Satu Mare, verificări după după ce copiii au primit cravate de „pionieri” sau „şoimi ai patriei”, și materiale despre Ceauşescu
Ministrul Economiei: 21 de administratori speciali la societăți de stat au fost trimiși acasă. Aveau salariu şi de 30.000 lei
România a învins San Marino în preliminariile EURO 2027 U21. Clasamentul este condus de Finlanda
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Fotbal România - Cipru
Preliminarii CM 2026. România, egal în Cipru după un joc slab și schimbări neinspirate. Am început cu același 11 din meciul cu Canada
mircea lucescu la marginea terenului
Ce scrie L'Equipe despre Mircea Lucescu în ziua în care naţionala României întâlneşte în deplasare echipa Ciprului
mircea lucescu pe banca tehnica
Declarație ciudată a lui Mircea Lucescu, după înfrângerea cu Canada: Dacă elimini golurile, eu sunt mulţumit de jocul echipei
ro canada mare profimedia-1034462270
Joc dezastruos al României în meciul amical cu Canada, pe Arena Națională. Cea mai dură înfrângere din mandatul lui Lucescu
Mircea Lucescu. Foto: Getty Images
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Surprizele din selecționata României
Partenerii noștri
Pe Roz
Haos, revelații și schimbări neașteptate. Ce aduce Uranus retrograd în Gemeni pentru fiecare zodie
Cancan
Elena Udrea se angajează! Unde va activa fosta blondă de la Cotroceni, la 2 luni după ce a fost eliberată din...
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul lui Poli Timișoara participă la Asia Express alături de Gabi...
editiadedimineata.ro
Un tip de muzică ar putea fi un remediu pentru răul de mișcare
Fanatik.ro
Informații cutremurătoare în cazul profesoarei găsite moartă lângă trupul băiețelului ei. Cum a fost...
Adevărul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with...
Playtech
Ajutor pentru facturi la energie: cum completezi corect cererea pentru tichete
Digi FM
Un bărbat rămas blocat într-un lift din Germania, eliberat după patru zile. Autorităţile spun că a fost...
Digi Sport
Țara cât două sectoare ale Bucureștiului, în fața unei premiere ISTORICE: calificarea la CM 2026 VIDEO
Pro FM
Prietenii lui Britney Spears, îngrijorați de condițiile în care locuiește: „Casa ei este o harababură. Nu...
Film Now
Un debut global impresionant. „The Conjuring: Last Rites” înregistrează cifre excelente pentru franciză, la...
Adevarul
Scene bizare la o grădiniță din Satu Mare: Copiii, îmbrăcați în uniforme de Șoimi ai Patriei și Pionieri. Cum...
Newsweek
Pensionar trecut la „limită de vârstă&quot;: pensie 6.000 lei/luna și 5.000 lei bonus. Cât a lucrat?
Digi FM
Țara în care Crăciunul a fost devansat la 1 octombrie. Președintele spune că apără "dreptul la fericire"
Digi World
Legătura la care nu te-ai fi gândit între farfurie și somn. Ce schimbare simplă în alimentație îți poate...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Ce a răspuns Julia Roberts când i s-a cerut să numească șapte persoane pe care le-ar invita în oraș...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea