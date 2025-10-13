Mircea Lucescu, reacție după victoria României în meciul cu Austria: „A învins inteligența. A fost un gol lucrat, nu întâmplător”

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, după victoria României cu Austria, scor 1-0, pe Arena Națională, că succesul a venit datorită inteligenței și organizării echipei. Lucescu i-a lăudat pe jucători pentru atitudinea și disciplina arătate într-un meci decis în minutul 90+5, prin golul lui Virgil Ghiță.

Naționala României a învins Austria cu 1-0 în preliminariile Cupei Mondiale din 2026. Golul decisiv a fost marcat în minutul 90+5 de fundașul Virgil Ghiță, la centrarea lui Ianis Hagi, pe Arena Națională din București. După meci, selecționerul Mircea Lucescu a explicat schimbările făcute în lot și a detaliat modul în care echipa a reușit victoria.

„A fost un gol lucrat, nu unul întâmplător”

„Au pregătit extraordinar de bine jocul. Jucătorii noi au ajutat cu prezența lor să facă o atmosferă propice performanței. Când ai același grup de jucători, poate apărea rutina.

Am câștigat meciul pe inteligența jucătorilor. Din respingerea lor, ei au pierdut organizarea, Ianis a centrat și a venit golul lui Ghiță. A fost un gol lucrat, nu unul întâmplător”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit Digi Sport.

Selecționerul a explicat și motivele pentru care a adus jucători noi în echipă.

„Eu l-am studiat foarte mult pe Dragomir. E un jucător care greșește foarte puțin. Cu Moldova, a avut procentaj de pase reușite de 97%. M-a impresionat travaliul lui în teren, participarea la joc. Aveam nevoie de el pentru a-l bloca pe Laimer, pe care nu l-am putut bloca la Viena și de la el a venit golul.”

Lucescu a vorbit și despre revenirea în lot a unor jucători importanți.

„Pe Radu l-am readus, așa am făcut și cu Mitriță. L-am readus până am văzut că vrea să fie în permanență titular, indiferent de ce se întâmplă, ceea ce nu se poate în fotbal. El trebuie să înțeleagă bine că îi ajută concurența. Nu există concurență, nu se poate.

Pe Ghiță l-am urmărit, am vrut să-l aduc la Dinamo Kiev. Joacă într-un campionat puternic, s-ar putea să promoveze. Eu țin foarte mult la toți, dar trebuie să fie foarte bine pregătiți”, a adăugat selecționerul.

„În seara asta a învins inteligența”

Mircea Lucescu a subliniat că succesul cu Austria a venit datorită disciplinei și organizării tactice.

„E ceea ce am cerut eu de la început, să trecem de la un comportament emoțional la unul rațional. În seara asta a învins inteligența. Au știut exact ce trebuiau să facă pe teren. Au blocat adversarul, au știut cum să stopeze atacurile.

Am avut șansa să marcăm în ultimul minut, dar golul l-am construit. Jucătorii știau că austriecii ies la pressing și pierd marcajul, iar acolo a apărut Ghiță. E un rezultat foarte bun, dar nu atât rezultatul, cât evoluția. Am câștigat duelurile la mijlocul terenului. Ianis și-a luat în serios rolul de căpitan al echipei, sunt foarte mulțumit pentru evoluția tuturor. Apărarea a fost perfectă, portarul a fost calm și liniștit, a știut când să joace mingea lungă, Bârligea a făcut lucruri extraordinare”, a spus Mircea Lucescu.

Selecționerul a precizat că victoria trebuie confirmată în ultimele două partide ale grupei.

„Această victorie trebuie continuată în celelalte meciuri, altfel... [victoria vă face să rămâneți la echipă?] Vedem. Eu am promis că dacă nu calific echipa din grupă, las pe altcineva pentru baraj. Dar până atunci trebuie să construiesc o echipă pentru baraj”, a conchis Lucescu.

România ocupă în prezent locul trei în Grupa H, cu 10 puncte, la trei distanță de Bosnia și la cinci de Austria, liderul grupei. Următoarele meciuri vor avea loc în noiembrie: Bosnia – România (15 noiembrie) și România – San Marino (18 noiembrie).

Citește și: Toate calculele calificării la Cupa Mondială. Cum poate prinde România locul doi în grupă și un adversar mai ușor la baraj

Editor : Ș.A.