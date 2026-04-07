Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu. Ce scrie pe cavoul lui

Fostul antrenor Mircea Lucescu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București, unde și-a cumpărat un cavou în urmă cu mai bine de zece ani.

Mircea Lucescu a făcut din timp demersuri pentru a-și cumpăra un cavou la intrarea Cimitirului Bellu, unde se odihnesc multe personalități din România, scrie Digi Sport, preluând Fanatik.

Conform sursei citate, cavoul se află pe aleea principală și nu iese foarte mult în evidență.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați” - este inscripția de pe cavou.

Mircea Lucescu, fostul antrenor al echipei naționale de fotbal, a încetat din viață marți seară, la vârsta de 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență din București, unde fusese internat după ce i s-a făcut rău în timpul unui antrenament cu naționala.

