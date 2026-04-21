Mirel Rădoi nu mai este antrenorul FCSB. Echipa cu care va semna tehnicianul

Clubul de fotbal FCSB a anunţat, marţi, pe un site de socializare, despărţirea de antrenorul principal Mirel Rădoi, care ar urma în zilele următoare să fie instalat la conducerea echipei Gaziantep din prima ligă a Turciei.

„FCSB anunţă că Mirel Rădoi nu mai este antrenorul principal al echipei noastre, după ce a decis să dea curs unei oferte venite dintr-un alt campionat. De asemenea, colaboratorii săi din staff-ul tehnic îl vor însoţi la noua echipă. Clubul nostru îi mulţumeşte pentru contribuţie şi îi urează mult succes în continuare”, informează gruparea roş-albastră pe pagina oficială de Facebook.

În vârstă de 45 de ani, Rădoi a fost instalat în funcţie la 10 martie, după demisia tehnicianului cipriot Elias Charalambous. Contractul său era valabil până la finalul actualului sezon competiţional.

În aproximativ o lună şi jumătate, tehnicianul a înregistrat la FCSB trei victorii, un egal şi o înfrângere.

Mirel Rădoi a mai condus-o pe FCSB între 1 iunie şi 30 noiembrie 2015, când a înregistrat 13 victorii, 7 egaluri şi 9 înfrângeri în 29 de partide. În cariera sa, a mai antrenat formaţiile Al Jazira, Al-Bataeh, Al Tai, Universitatea Craiova, selecţionata U21 şi prima reprezentativă a României.

Conform presei din Turcia, Rădoi este aşteptat să semneze un contract valabil până în 2027 cu Gaziantep, grupare antrenată în trecut şi de Marius Şumudică.

Editor : Liviu Cojan