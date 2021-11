Mirel Rădoi pleacă de la națională: „Această campanie este un eșec. Este ultima mea conferință de presă ca selecționer”

Antrenorul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a anunţat, duminică seara, într-o conferinţă de presă la Vaduz, că nu dorește să mai continue la conducerea primei reprezentative, după ratarea calificării la barajul pentru Cupa Mondială din 2022.

„Din punctul meu de vedere, această campanie este un eşec, pentru că nu am reuşit să terminăm pe unul din primele două locuri. Este ultima mea conferinţă de presă ca selecţioner. Am luat o decizie normală, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri, aşa cum îşi asumă un selecţioner. Ăsta este cel mai bun lucru pe care îl pot face în acest moment, de a nu mai continua cu un nou contract cu FRF. Deci nu există o demisie, contractul meu se încheie la sfârşitul acestei luni, dar, din punctul meu de vedere, am luat decizia finală de a nu mai continua”, a declarat Mirel Rădoi, citat de Agerpres.

„Decizia de a nu continua era luată chiar dacă rămânea 1-1 în Macedonia de Nord (n.r. meciul Macedonia de Nord - Islanda s-a încheiat cu scorul de 3-1) şi noi terminam pe locul doi. Nu mai pot fi convins de cineva să revin, am luat decizia. Nu mi-a fost uşor, le-am comunicat-o şi băieţilor. Nu se pune problema că nu a contat faptul că m-au rugat jucătorii să rămân, dar decizia o luasem dinainte”, a precizat selecţionerul.

Mirel Rădoi: Contractul pentru selecționer ar trebui să fie pe o perioadă mai lungă

Mirel Rădoi este de părere că oficialii Federaţiei Române de Fotbal ar trebui să îi ofere următorului selecţioner un contract pe o perioadă mai lungă.

„Dacă acest contract era de la bun început pe o perioadă mai lungă, poate lucrurile ar fi stat altfel. Dar ştiind de această perioadă, m-am setat oarecum singur, asta e perioada şi s-a terminat. Asta a fost durata contractului, eu m-am concentrat pe ea. Eu cred că următorului selecţioner trebuie să i se ofere un contract pe o perioadă mai lungă. Sper că viitorul la echipa naţională să fie pe termen mediu sau lung, să nu mai fie pe pe termen scurt. Aşa văd eu lucrurile. Dacă vor fi convocaţi în mare aceiaşi jucători, indiferent cine va veni selecţioner, va trebui să abordeze jocurile de această manieră. Pentru că profilul jucătorilor este acesta. Dacă va convoca alţi jucători, atunci poate avea şi o altă idee de joc”, a arătat Rădoi.

Antrenorul Mirel Rădoi, în vârstă de 40 de ani, a preluat funcţia de selecţioner al primei reprezentative a României la 26 noiembrie 2019, post rămas vacant după plecarea lui Cosmin Contra. Anterior, Rădoi condusese echipa naţională Under-21 a României cu care a ajuns în semifinalele Campionatului European de tineret din 2019, performanţă ce a permis calificarea la Jocurile Olimpice după o pauză de 56 de ani.

România a ratat barajul de calificare la Cupa Mondială 2022

Echipa naţională de fotbal a României a învins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0 (1-0), duminică seara, la Vaduz, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, însă a ratat calificarea la barajul pentru turneul final din Qatar, după ce Macedonia de Nord a învins Islanda.

Tricolorii aveau doar șansa ca Islanda să nu piardă cu Macedonia de Nord, pentru a termina pe locul secund și a merge la baraj. Nordicii au fost învinşi însă cu 3-1 la Skopje, după ce la București reușiseră să scoată scor egal: 0-0.

În clasamentul final, Germania a ocupat primul loc, cu 27 puncte, urmată de Macedonia de Nord, 18 puncte, România, 17 puncte, Armenia, 12 puncte, Islanda, 9 puncte, Liechtenstein, 1 punct.

Câştigătoarele grupelor preliminare se califică direct la turneul final din Qatar. Formaţiile clasate pe locurile secunde şi cele mai bune două echipe necalificate din Liga Naţiunilor 2020-2021 vor juca baraje în urma cărora alte trei formaţii vor obţine biletele pentru CM 2022.

