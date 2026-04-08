Miercuri, la Braga, la începutul meciului Sporting Braga – Betis Sevilla, din prima manşă a sferturilor de finală din Europa league, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. UEFA a decis ca la toate meciurile din Champions League și Europa League să fie ținute astfel de momente de omagiere pentru marele antrenor român.

ACTUALIZARE 22:03 - Momente de reculegere la meciurile Barcelona - Atletico și PSG - Liverpool din „sferturile” Champions League.



Moment de reculegere la Barcelona - Altletico.

Moment de reculegere la PSG - Liverpool.

Pe Estadio Municipal de Braga, Europa l-a omagiat pe Mircea Lucescu, ţinându-se primul moment de reculegere în memoria legendarului antrenor, relatează News.ro.

Chipul lui Lucescu a apărut pe tabela electronică a arenei, iar jucătorii s-au adunat în linişte la centrul terenului.

După secunde de tăcere, arbitrul german Felix Zwayer a dat semnalul de începere al partidei dintre Braga şi Betis Sevilla, în turul sferturilor din Liga Europa.

Decizia UEFA, în memoria lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. A doua zi, UEFA a decis ca la meciurile europene rămase de disputat în această săptămână să se țină un minut de reculegere în memoria marelui antrenor român.

Marele antrenor român va fi omagiat pe Camp Nou, la partida Barcelona - Atletico Madrid, pe Parc des Princes, la PSG - Liverpool, în Champions League, și la cele 8 jocuri din sferturile de finală ale Europa League și Conference League, notează iamsport.ro, citată de digisport.ro.

Gestul forului continental arată cât de apreciat a fost Mircea Lucescu la nivel european și chiar mondial. De altfel, șefii UEFA și FIFA, Alexander Ceferin și Gianni Infantino, au transmis mesaje emoționante după decesul antrenorului român.

Președintele FIFA: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru”

„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani”, a spus, printre altele, Infantino, președintele FIFA.

Președintele UEFA: „Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională”

„Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile următoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre rarii vizionari ai jocului – un om cu un intelect fotbalistic rar, de o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat doar în cuvinte. Pe parcursul unei cariere extraordinare, el a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințe, leadership și un angajament profund față de adevăratele valori ale jocului. Prezența sa a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului, mult dincolo de linia de margine a terenului”, a fost mesajul lui Ceferin.

