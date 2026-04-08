Video Momente de reculegere pentru Mircea Lucescu la meciurile din Champions League și Europa League

Moment de reculegere la meciul Sporting Braga – Betis Sevilla. Foto: Captură Digi24
Decizia UEFA, în memoria lui Mircea Lucescu Președintele FIFA: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru” Președintele UEFA: „Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională”

Miercuri, la Braga, la începutul meciului Sporting Braga – Betis Sevilla, din prima manşă a sferturilor de finală din Europa league, s-a ţinut un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu. UEFA a decis ca la toate meciurile din Champions League și Europa League să fie ținute astfel de momente de omagiere pentru marele antrenor român.

ACTUALIZARE 22:03 - Momente de reculegere la meciurile Barcelona - Atletico și PSG - Liverpool din „sferturile” Champions League.


Moment de reculegere la Barcelona - Atletico.

Moment de reculegere la meciul Barcelona - Atletico.
Moment de reculegere la PSG - Liverpool.
Moment de reculegere la PSG- Liverpool.

Pe Estadio Municipal de Braga, Europa l-a omagiat pe Mircea Lucescu, ţinându-se primul moment de reculegere în memoria legendarului antrenor, relatează News.ro.

Chipul lui Lucescu a apărut pe tabela electronică a arenei, iar jucătorii s-au adunat în linişte la centrul terenului.

După secunde de tăcere, arbitrul german Felix Zwayer a dat semnalul de începere al partidei dintre Braga şi Betis Sevilla, în turul sferturilor din Liga Europa.

Decizia UEFA, în memoria lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu a murit marți, 7 aprilie, la vârsta de 80 de ani. A doua zi, UEFA a decis ca la meciurile europene rămase de disputat în această săptămână să se țină un minut de reculegere în memoria marelui antrenor român.

Marele antrenor român va fi omagiat pe Camp Nou, la partida Barcelona - Atletico Madrid, pe Parc des Princes, la PSG - Liverpool, în Champions League, și la cele 8 jocuri din sferturile de finală ale Europa League și Conference League, notează iamsport.ro, citată de digisport.ro.

Gestul forului continental arată cât de apreciat a fost Mircea Lucescu la nivel european și chiar mondial. De altfel, șefii UEFA și FIFA, Alexander Ceferin și Gianni Infantino, au transmis mesaje emoționante după decesul antrenorului român.

Președintele FIFA: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru”

„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani”, a spus, printre altele, Infantino, președintele FIFA.

Președintele UEFA: „Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională”

„Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile următoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre rarii vizionari ai jocului – un om cu un intelect fotbalistic rar, de o demnitate și o pasiune remarcabile, a cărui contribuție la acest sport este greu de măsurat doar în cuvinte. Pe parcursul unei cariere extraordinare, el a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințe, leadership și un angajament profund față de adevăratele valori ale jocului. Prezența sa a modelat echipe, a inspirat jucători și colegi și a lăsat o amprentă de durată asupra fotbalului, mult dincolo de linia de margine a terenului”, a fost mesajul lui Ceferin.

Citiți și:
VIDEO&FOTO. Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Cei care l-au iubit pe „Il Luce” pot să îi aducă un ultim omagiu

Război în Orientul Mijlociu, ziua 40. Iranul evocă retragerea din armistițiu după...
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
Navele care vor trece prin Strâmtoarea Ormuz vor plăti o taxă Iranului. Cum își justifică...
Donald Trump spune că e de acord cu un armistițiu de 2 săptămâni cu Iranul, dacă...
Donald Trump, amenințare la adresa Iranului: „O întreagă civilizație va pieri în această...
Radu Naum: ”Mircea Lucescu n-a murit dintr-odată. A fost o operațiune de acoperire colosală”. Cu ce boală fusese diagnosticat
Te-ar putea interesa și:
Sicriul cu trupul lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională. Cei care l-au iubit pe „Il Luce” pot să îi aducă un ultim omagiu
Mircea Lucescu, ultimul interviu: „Nu pot să plec ca un laș”
Mesajul Nadiei Comăneci la moartea lui Mircea Lucescu
Mesajul lui Ianis Hagi la moartea lui Mircea Lucescu: „Mi-aţi oferit o onoare pe care o voi purta în suflet toată viaţa”
Real Madrid a transmis un omagiu pentru Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen
MAE: România se alătură declarației liderilor occidentali privind...
Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a...
Nicușor Dan a semnat numirile pentru șefia marilor parchete. Când își...
Bolojan: România va cere sprijinul CE în negocierile cu Pfizer...
Casa Albă anunță negocieri cu Iranul în Pakistan. Cine va face parte din delegația SUA
Mesajul ministrului Marinescu pentru noii șefi de parchete, după ce Nicușor Dan a semnat numirile
Nicuşor Dan: Voi merge des la şedinţele CSM. Șeful statului nu renunță la consultarea în justiție
Cinci decenii de glorie neîntreruptă cu Mircea Lucescu. Din 1986 în 2021, ”Il Luce” a scris istorie...
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Pe cine preferă România în alegerile de duminică de la Budapesta. „E bine ca acest personaj sinistru, Orban...
Aliații SUA, îngroziți că depind de un partener imprevizibil, fără alternative clare
Mircea Lucescu a murit. Cine sunt moștenitorii regretatului antrenor și ce avere lasă în urmă
S-au decis, după ce Răzvan Lucescu le-a cerut să nu vină la înmormânarea lui Mircea Lucescu
De ce nu aterizează Artemis 2 pe Lună. Misiunea este una de referință din alte motive
Un bărbat s-a lăsat mușcat intenționat de sute de șerpi veninoși. Sângele lui ar putea salva mii de vieți
