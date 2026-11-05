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Motivul pentru care Cristiano Ronaldo și-a anunțat brusc retragerea de la naționala Portugaliei, fără măcar un ultim meci de retragere

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Cristiano Ronaldo. Foto: Profimedia
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Din articol
„Refuzăm să permitem retragerea fără un tribut”

Cristiano Ronaldo a decis să-și încheie cariera la naționala Portugaliei. Anunțul precum și momentul în care a fost făcut au surprins. Cristiano Ronaldo și-a comunicat decizia de a se retrage chiar cu o zi înainte ca Jorge Jesus să anunțe lotul pentru meciurile Portugaliei din această lună, cu Danemarca și Țara Galilor, pentru că aflase că va fi convocat, relatează Digi Sport.

A Bola scrie că Ronaldo a aflat înainte că va fi în lotul stabilit de Jorge Jesus pentru ultimele două meciuri din grupele Ligii Națiunilor și, cum nu avea de gând să se mai prezinte la echipa națională cât timp actualul selecționer este în funcție, s-a hotărât să se retragă.

Cristiano Ronaldo a intrat într-un conflict cu Jorge Jesus la precedenta acțiune a echipei naționale, când a plecat în timpul cantonamentului și l-a acuzat pe selecționer că a mințit când a vorbit despre un presupus acord cu jucătorul în ceea ce privește numărul de minute pe care le va primi și, deși în public a spus contrariul, nu mai avea de gând să se prezinte la prima reprezentativă a Portugaliei dacă nu se schimba staff-ul tehnic.

Dacă nu ar fi făcut anunțul retragerii, ar fi urmat, probabil, un alt scandal la echipa națională a Portugaliei, pentru că Jorge Jesus ar fi apucat să transmită că Ronaldo este convocat, iar Cristiano nu s-ar fi prezentat la lot, știind că nu mai este titular.

Cristiano Ronaldo a anunțat că se retrage fără să poarte măcar vreo discuție cu Jorge Jesus. A vorbit, în schimb, cu Pedro Proenca, președintele Federației de Fotbal din Portugalia.

„Refuzăm să permitem retragerea fără un tribut”

Șeful fotbalului din Portugalia ar fi încercat să-l convingă pe Cristiano Ronaldo să continue la echipa națională, măcar pentru încă un meci pe teren propriu, pentru a fi omagiat, dar starul lui Al-Nassr a refuzat categoric.

Federația de Fotbal din Portugalia insistă, însă, să-i organizeze lui Cristiano Ronaldo un meci de retragere. „Cristiano Ronaldo a ridicat numele Portugaliei și a inspirat generații de copii, care au visat să-i calce pe urme, fiind, pentru mulți dintre noi, cel mai bun fotbalist din toate timpurile.

Drept urmare, refuzăm să permitem retragerea fără un tribut. E dorința noastră fermă și imensă să organizăm, să planificăm, să participăm și să colaborăm pentru un tribut pe care cariera extraordinară a lui Cristiano Ronaldo o merită, în care fanii și țara să-l poată aplauda și sărbători, încă o dată, pe jucătorul care ne-a oferit atât de multe.

Mulțumim pentru tot, căpitane! Aceasta va fi mereu casa ta! Să atingi golul 1.000”, se arată în finalul comunicatului emis de Federație după retragerea lui Cristiano Ronaldo.

Editor : Liviu Cojan

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