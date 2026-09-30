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Naţionala de tineret a fost învinsă de Finlanda şi a ratat şansa de a merge la barajul pentru EURO 2027

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Foto: FRF.ro
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Naţionala de tineret a României a întâlnit miercuri, Finlanda, în ultimul meci al tricolorilor de pe teren propriu din grupa de preliminarii pentru EURO 2027. România a pierdut confruntarea cu scorul de 0-2, relatează News.ro.

Au marcat Luka Hyryläinen (28) şi Tolvo Mero (85).

ROMÂNIA: 1. Lefter – 2. Dorobanţu (4. Bărăitaru 27), 5. Paşcalău, 3. Duţu, 19. Ciubotaru – 16. Cîmpean, 8. Banu (21. Mihai 46), 18. Doicaru (7. Guţea 78), 10. Radaslavescu (13. Stoian 56), 11. Burnete-cpt. – 20. Vermeşan (9. Trică 56)
Selecţioner: Costin Curelea
Rezerve: 12. Sandu – 14. Şuteu, 15. Irimia, 17. Pîrvu, 22. Biliboc

FINLANDA: 1. Jantunen – 22. Ylitolva, 4. Lötjönen, 21. Kangasniemi, 3. Galvez (13. Simojoki 87) – 10. Hyryläinen, 6. Siltanen-cpt. – 20. Möller (18. Körkkö 64), 8. Mentu (15. Mero 82), 11. Söderbäck (19. Pippola 87) – 7.Talvitie
Selecţioner: Mika Lehkosuo
Rezerve: 23. Happonen – 5. Vaistö, 9. Helen, 14. Europaeus, 16. Turkki

În ultima etapă a grupei A, tricolorii vor înfrunta Spania, în deplasare, la 6 octombrie.

România ocupă locul 3 în clasament, cu 16 puncte, cu cinci mai puţine decât a doua clasată, Spania, care are un joc mai puţin. Lider este Finlanda, cu 22 de puncte. Ca urmare a clasării mai jos de locul doi, naţionala de tineret ratează şansa de a merge la barajul pentru EURO 2027.

Editor : Liviu Cojan

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