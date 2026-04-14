Naționala României are programate două partide de pregătire în iunie. Noul selecționer debutează cu Georgia

Echipa Națională a României va juca în luna iunie două partide de pregătire, programate la începutul lunii, anunță Federația Română de Fotbal (FRF). Primul meci cu noul selecționer, după despărțirea de Mircea Lucescu, va fi disputat cu Georgia, la 2 iunie.

Confruntarea cu Georgia se va disputa la Tbilisi, pe Mikheil Meskhi Stadium.

După ce luna trecută a fost oficializată partida din deplasare, cu Georgia, FRF anunță și finalizarea discuțiilor pentru cel de-al doilea amical din luna iunie. Astfel, pe 6 iunie, la București, pe stadionul Steaua, Echipa Națională va evolua împotriva selecționatei din Țara Galilor.

Acesta va fi al șaselea meci între cele două selecționate, tricolorii având un palmares pozitiv: trei victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere.

Ultima întâlnire între cele două reprezentative s-a disputat la Cardiff, în noiembrie 1993, partidă care a consfințit calificarea tricolorilor la Campionatul Mondial din 1994, amintește FRF.

Având în vedere intervalul scurt disponibil și riscul de a nu mai găsi adversari pentru această perioadă FIFA, programul meciurilor de pregătire din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului, mai precizează sursa citată.

