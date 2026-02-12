România și-a aflat adversarele în Liga Naţiunilor, ediţia 2026/2027. Grupă grea pentru „tricolori”

Live TV

Naţionala României va înfrunta Polonia, Bosnia şi Suedia în grupa B4 a Ligii Naţiunilor, s-a stabilit în urma tragerii la sorţi care a avut loc, joi, la Bruxelles, la Palais 3 Expo Hall, relatează News.ro.

Tragerea la sorţi a fost efectuată de Patrick Vieira.

Echipa naţională a României a promovat în Liga B ca urmare a faptului că a câştigat grupa din ediţia precedentă a Ligii Naţiunilor, în Liga C, unde s-a clasat peste Kosovo, Cipru şi Lituania.

Grupele Ligii B a Ligii Naţiunilor, din care face parte România:

Grupa B1: Scoţia, Elveţia, Slovenia, Macedonia de Nord

Grupa B2: Ungaria, Ucraina, Georgia, Irlanda de Nord

Grupa B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupa B4: Polonia, Bosnia, ROMÂNIA, Suedia

Competiţia va debuta în luna septembrie şi va bifa o premieră. Începând din acest an, echipele naţionale masculine nu vor mai avea trei ferestre de meciuri internaţionale în toamnă, ci doar două. În prima, între 24 septembrie şi 6 octombrie, se vor disputa primele patru meciuri, iar ultimele două etape vor avea loc în luna noiembrie.

Etapa 1: 24-26 septembrie 2026

Etapa 2: 27-30 septembrie 2026

Etapa 3: 30 septembrie - 3 octombrie 2026

Etapa 4: 4-6 octombrie 2026

Etapa 5: 12-14 noiembrie 2026

Etapa 6: 15-17 noiembrie 2026.

