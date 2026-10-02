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Nations League, Polonia - România. Ultimele noutăți despre partidă, echipele probabile

Data publicării:
romania - bosnia profimedia-1138940423
Foto: Profimedia
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Din articol
Gheorghe Hagi: „ Eu am venit să construiesc o mentalitate, nu o echipă” Polonia - România - echipe probabile

În cel de-al treilea meci din această fază a UEFA Nations League, reprezentativa de fotbal a României va întâlni echipa Poloniei, în deplasare, la Varșovia, începând cu ora 21.45.

După rezultatele înregistrate în primele meciuri disputate, 1-2 contra Suediei, și 2-4 cu Bosnia, se poate spune că nici chiar cel mai optimist și pătimaș dintre suporteri nu se așteaptă la un rezultat pozitiv din partea tricolorilor în partida din această seară. Nu ne dau prea multe șanse nici specialiștii, care ne văd în postura de outsideri în înfruntarea cu echipa lui Lewandowski, selecționată care n-a obținut decât un punct din primele două meciuri disputate.

Dar, unul dintre motivele pentru care fotbalul a devenit cel mai popular sport la nivel mondial este că nimeni nu se poate considera învingător înainte de primul fluier al arbitrului, că dorința de victorie, concentrarea din timpul jocului, capacitatea și dorința de a depune efort și, nu în ultimul rând, chiar șansa, pot răsturna orice predicție făcută înaintea partidei.

Gheorghe Hagi: „ Eu am venit să construiesc o mentalitate, nu o echipă”

În conferința de presă premergătoare plecării la Varșovia, selecționerul Gheorghe Hagi a explicat, din nou, că în această perioadă încearcă să vadă cât mai mulți jucători și să înțeleagă ce rol poate avea fiecare în viziunea proprie pe care o are asupra angrenajului echipei naționale.

„V-am zis că aduc trei jucători pe post, să-mi cunosc jucătorii, să văd unde suntem, ce potențial avem. Mi-am asumat-o, am greșit, e vina mea totală, v-am zis după meci. Eu voi continua pe acest drum până se termină aceste 4 meciuri, să-i văd pe toți, să le găsesc poziția. Eu am venit să construiesc o mentalitate, nu o echipă. Echipă avem, a fost la Euro 2024.”

Polonia - România - echipe probabile

Polonia: Bulka - Cash, Potulski, Bednarek, Kiwior - Frankowski, W. Nowak, Zielinski, Zalewski - Szymanski - Lewandowski
Selecționer: Jan Urban

România: Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi, Mihăilă - Bîrligea
Selecționer: Gheorghe Hagi

Arbitru: Urs Schnyder (Elveția) / Asistenți: Marco Zürcher și Benjamin Zürcher (ambii din Elveția) / Al patrulea oficial: Sven Wolfensberger /

Camera VAR: Fedayi San și Michèle Schmolzer (ambii din Elveția)

 

Editor : C.S.

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