Nu mai este dorit nici de cei de acasă: Federaţia elveţiană şi-a retras sprijinul pentru realegerea lui Infantino în fruntea FIFA

Federaţia Elveţiană de Fotbal (SFV) a anunţat miercuri că îşi retrage sprijinul acordat anterior, în luna iunie, lui Gianni Infantino, preşedintele FIFA, care urmăreşte realegerea în 2027, dar care se confruntă cu o opoziţie tot mai mare în cadrul forului mondial, scrie Reuters.

Într-un comunicat, Comitetul Executiv al SFV a explicat că a retras „sprijinul anunţat în iunie pentru candidatura” oficialului italo-elveţian pentru un nou mandat, în urma „unei analize aprofundate a evoluţiilor din ultimele luni”.

Infantino se află sub presiune după ce trei confederaţii continentale au respins planul său de a înfiinţa o companie care să administreze aspectele comerciale ale turneelor FIFA, precum Cupele Mondiale masculine şi feminine, şi de a vinde 20% din acţiunile acesteia unor investitori privaţi. Ulterior, Infantino a renunţat la acest plan.

La mijlocul acestei luni, preşedintele Bundesligii, Hans-Joachim Watzke, s-a alăturat opiniei exprimate de şeful Federaţiei Germane de Fotbal, Bernd Neuendorf, şi i-a cerut demisia preşedintelui FIFA, Gianni Infantino.

„El trebuie să plece. Fără negocieri, fără compromisuri”, a spus Watzke la Festivalul Big Bang AI de la Berlin, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

El a făcut referire la trei puncte principale ale criticilor adresate oficialului elveţian: acordarea aşa-numitului premiu FIFA al păcii preşedintelui Donald Trump, ridicarea suspendării atacantului american Folarin Balogun la Cupa Mondială din acest an şi recenta retragere a planului prin care dorea vânzarea drepturilor comerciale ale Cupei Mondiale către investitori privaţi din cercul lui Donald Trump.

„De ce vrei investitori? FIFA este aşezată pe un munte uriaş de bani care de fapt ne aparţin nouă, federaţiilor naţionale”

Watzke a catalogat cea din urmă propunere a lui Infantino drept „complet nebunească”, adăugând faptul că nimeni nu ştia despre acest demers, nici vicepreşedinţii săi nu ştiau, nici Consiliul FIFA nu ştia.

Planul ar fi condus la o Cupă Mondială condusă asemenea unei pâini tăiate felii, a mai scos în evidenţă şeful Bundesligii.

„De ce vrei investitori? Nu ai nevoie de ei deloc. FIFA este aşezată pe un munte uriaş de bani care de fapt ne aparţin nouă, federaţiilor naţionale”, a mai spus acesta.

După ce a făcut public planul privind drepturile comerciale ale Cupei Mondiale, Infantino s-a confruntat cu cel mai mare val de critici în cei zece ani de când este la conducerea forului mondial.

Elveţianul de 56 de ani intenţionează să candideze pentru un nou mandat în 2027.

Forul fotbalului european (UEFA) vrea să preîntâmpine realegerea lui Infantino, însă oficialul FIFA are susţinători în alte confederaţii de fotbal la nivel mondial după ce a mărit accesul echipelor participante la Cupa Mondială.

Federaţii naţionale din Franţa, Italia, Olanda şi din ţările scandinave au luat deja atitudine împotriva lui Infantino.

Preşedintele DFB, Jens Neuendorf, a declarat în această săptămână într-un interviu pentru televiziunea RTL că „este important să se pună capăt sistemului lui Infantino”.

Editor : Liviu Cojan