Neymar, „obligat” de sponsor cu 225.000 de euro ca să-și ceară scuze pentru simulările de la CM

Fotbalistul brazilian Neymar ar fi primit 225.000 euro de la sponsorul său ca să-şi ceară scuze pentru că a exagerat la faulturile a căror ţintă a fost la Cupa Mondială din Rusia, scrie ziarul O Globo, citat de presa internaţională.

Foto: Guliver/GettyImages

Aspru criticat de ansamblul lumii fotbalului pentru numeroasele sale plonjoane din timpul Mondialului, Neymar şi-a cerut scuze într-un video realizat pentru o marcă de aparate de ras, difuzat duminică seara pe reţelele de socializare.

„Puteţi crede că am exagerat şi uneori este adevărat că exagerez, dar adevărul este că sufăr pe teren. Şi mă puteţi crede. Am avut nevoie de mult timp pentru a accepta criticile. Şi asta a durut mai mult decât orice pas cu glezna mea operată. Am căzut, dar numai cei care cad se pot ridica din nou”, a declarat cu acea ocazie Neymar, la câteva săptămâni după ce Brazilia a fost eliminată de Belgia în sferturile de finală ale Mondialului 2018.

O Globo a explicat că, din informaţiile pe care le deţine, atacantul lui Paris Saint-Germain ar fi primit un cec de 225.000 de euro din partea sponsorului Gillette pentru a realiza acest video.

Potrivit ziarului, Neymar nu a făcut decât să citească un text pregătit de Gray, o firmă de marketing ce colaborează cu Gillette, astfel că fotbalistul nu a pregătit nimic singur. În opinia O Globo, jucătorul ar fi făcut mai bine să vorbească sincer, folosind cuvintele sale, decât să citească pur şi simplu un text scris de sponsorii săi.

Sursa: Agerpres

