Nicușor Dan: „Mircea Lucescu a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după moartea lui Mircea Lucescu, antrenorul echipei naționale de fotbal. „Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe”, spune șeful statului.

„Decesul lui Mircea Lucescu este o veste care întristează profund România. Una dintre cele mai respectate și longevive figuri din istoria fotbalului românesc și european, Mircea Lucescu ne lasă drept moștenire mult mai mult decât excelența sportivă cu care va rămâne mereu asociat numele său. Ne lasă exemplul unei vieți dedicate pasiunii pentru fotbal și al puterii de a merge mai departe, în ciuda dificultăților, pentru atingerea performanței”, se arată în mesajul lui Nicușor Dan.

„Timp de peste șase decenii, ca jucător al echipei naționale și al cluburilor de tradiție, iar mai apoi ca antrenor de elită, acesta a excelat la cel mai înalt nivel. Cu tenacitate și inteligență tactică remarcabile, a obținut trofee importante și a format echipe, dar mai ales caractere”, mai spune președintele.

„Mircea Lucescu a contribuit decisiv la afirmarea fotbalului românesc, a inspirat generații de jucători și a fost un adevărat ambasador al României pe marile stadioane ale lumii. Transmit condoleanțe familiei, apropiaților și tuturor celor care l-au admirat. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a mai spus Dan.

Mircea Lucescu a murit marți seara, la Spitalul Universitar din București. Avea 80 de ani și fusese internat în urma unor probleme cardiace.

