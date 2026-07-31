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„Nimeni nu vinde fotbalul”, anunţă FIFA, după ce UEFA şi Concacaf au respins planul de a vinde participații către investitori privați

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FIFA Executive Committee Meeting
Gianni Infantino. Foto: Gulliver/GettyImages
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Din articol
„Nimeni nu vinde fotbalul”, a insistat FIFA.

FIFA a răspuns indignării provocate de un plan de a vinde participaţii la competiţiile sale către investitori privaţi, declarând că intenţionează să continue procesul de consultare.

Cele 55 de asociaţii membre ale fotbalului european au votat joi pentru boicotarea Cupelor Mondiale dacă FIFA va continua cu propunerea.

Iar Concacaf, care guvernează fotbalul în America de Nord şi Centrală, a declarat că şi cele 41 de asociaţii membre ale sale au „respins” planul.

„⁠Procesul nostru de consultare planificat a fost perturbat de relatări incorecte din mass-media. Vom continua cu acest proces de consultare pentru a ne asigura că fiecare asociaţie de fotbal are capacitatea de a-şi exprima votul pe baza faptelor.”

„Nimeni nu vinde fotbalul”, a insistat FIFA.

FIFA doreşte să creeze o societate comercială pentru a-şi organiza principalele evenimente, inclusiv Cupele Mondiale, iar investitorii externi vor putea cumpăra acţiuni la aceasta.

Astfel, va «invita terţe părţi să facă investiţii minoritare, fără control» într-o nouă filială - Fifa Forward Enterprise (FFE).

Planul trebuie adoptat cu votul celor 211 membri FIFA.

Infantino are nevoie de 106 voturi pentru ca propunerea să fie adoptată. Membrii UEFA şi Concacaf formează împreună 96 de asociaţii, care par să voteze împotrivă.

În declaraţia sa publicată vineri dimineaţă, FIFA a declarat: „Respectăm feedback-ul şi îngrijorarea exprimată public şi ne reafirmăm angajamentul faţă de o consultare deschisă şi democratică.”

„FFE a fost propusă exclusiv pentru a se asigura că toţi membrii FIFA au oportunitatea de a-şi asuma responsabilitatea semnificativă pentru oportunitatea comercială a fotbalului în ţările lor respective, iar acest lucru nu vine în detrimentul spiritului sau al guvernării FIFA sau al fotbalului în sine”, susţine forul mondial .

Editor : Sebastian Eduard

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