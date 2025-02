PAOK-FCSB 1-2. Andrei Gheorghiţă: N-aş spune că suntem calificaţi, mai e un meci de jucat

Campioana României, FCSB, a învins joi seara, la Salonic, scor 2-1, formaţia PAOK, pregătită de românul Răzvan Lucescu, în prima manşă a play-off-ului Europa League.

Andrei Gheorghiţă, marcatorul unui gol pentru FCSB la Salonic, ştie că nu trebuie ca echipa sa să se credă calificată în faza următoare a Europa League, el precizând că mai există şi un meci retur.

„Deocamdată nu cred că realizez ce s-a întâmplat. Mă bucur forte mult pentru această victorie, e o victorie mare, dar să nu uităm că avem şi returul, acasă, şi acolo se va decide calificarea. Pentru mine este un pas impresionant făcut. Încerc să joc fiecare minge cât mai simplu şi să îmi dau singur încredere. N-aş spune că suntem calificaţi, mai e un meci de jucat”, a declarat Andrei Gheorghiţă după victoria obţinută de FCSB la Salonic, în manşa tur a play-off-ului din Europa League.

Elias Charalambous: Săptămâna viitoare se va decide cine va merge în runda următoare

La finalul partidei, Elias Charalambous, antrenorul celor de la FCSB, a declarat că este fericit pentru rezultat, însă totul va fi decis în returul de pe Arena Națională, de joia viitoare, potrivit Digi Sport.

„Felicitări băieților încă o dată, a fost o primă repriză grea. După cum am zis-o și înainte de meci, totul se va decide săptămâna viitoare, este un rezultat bun în seara aceasta, dar nimic nu se schimbă. Săptămâna viitoare se va decide cine va merge în runda următoare.

Nu am început partida cum am vrut, să fiu sincer, meciul nu a fost foarte bun, nici pentru noi, nici pentru PAOK. Apoi am avut superioritate numerică, băieții au gestionat foarte bine situația.

Am marcat două goluri cu doi jucători care au intrat pe parcursul jocului. Suntem foarte fericiți, pentru toți jucătorii. Repet, trebuie să fim liniștiți, pentru că săptămâna viitoare se va decide totul. PAOK joacă foarte bine în deplasare. Eu cred că șansele sun 50-50.

Citiți și:

Becali, enervat de declarația lui Răzvan Lucescu de după meci: Te-am bătut și gata. Recunoaște, mă, fii fair-play

În repriza a doua am avut emoții cu Ngezana, putea lua cel de-al doilea galben. Respect mult persoanele de aici, de asta nu m-am bucurat la goluri.

Am vorbit la modul general înainte de meci cu Răzvan, ne-am întâlnit de multe ori și este o persoană pe care o respect. Mereu când am ocazia să vorbesc cu el am ceva de câștigat.

Sunt foarte fericit pentru Gheorghiță, mai ales că a venit săptămâna trecută și s-a adaptat foarte bine. Sunt foarte fericit că am marcat. La fel și pentru Dawa, sunt bucuros și pentru el.

Sper să continue la fel. Va fi foarte dificil, poate de două ori mai dificil decât astăzi. Trebuie să fim atenți, inteligenți. Micile detalii fac diferența în aceste meciuri.", a spus Elias Charalambous, după meci.

Florin Tănase: Un avantaj bun pentru returul de la Bucureşti. Se joacă încă, dar suntem încrezători

Fotbalistul echipei FCSB, Florin Tănase, a declarat după meciul cu PAOK, că el şi colegii săi sunt încrezători în ceea ce priveşte calificarea în faza următoare a Ligii Europa.

„O seară bună pentru noi, o primă repriză câştigată de noi, avem avantaj. Este un avantaj bun pentru returul de la Bucureşti. Se joacă încă, dar suntem încrezători. Am suferit, au avut în prima repriză golul acela, dar alte ocazii nu-mi aduc aminte. La pauză am vorbit că avem avantaj numeric, că trebuie să întoarcem rezultatul. Va fi incredibil în retur cu 50.000 de oameni. Cu ajutorul fanilor noştri putem să ne facem meciul uşor. Simt că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal”, a spus Tănase, potrivit News.ro.

Editor : Liviu Cojan