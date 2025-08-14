Live TV

Paris Saint-Germain a cucerit în premieră Supercupa Europei, după ce a învins Tottenham, echipa lui Radu Drăgușin

Data actualizării: Data publicării:
jucatorii de la psg se bucura dupa ce au castigat supercupa europei
Foto: PSG

Formaţia Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, pentru prima dată Supercupa Europei, reuşind o revenire spectaculoasă în confruntarea cu echipa lui Radu Drăguşin, Tottenham, disputată la Udine. PSG a fost condusă cu 2-0, a egalat in extremis la 2-2 şi apoi s-a impus la lovituri de departajare. Tottenham este deţinătoarea trofeului Europa League, iar PSG este câştigătoarea Champions League.

Cu Chevalier titular în poartă după „exilarea” lui Donnarumma, parizienii au ratat prima lor şansă la Udine prin Kvaratskhelia, în minutul 8. Minutul 23 a adus şi întâia ocazie importantă a Supercupei, la şutul lui Richarlison, scos de Chevalier, relatează News.ro.

Londonezii au deschis scorul în minutul 39, când Romero a trimis în careu, Palhinha a şutat şi Chevalier a respins în cu un reflex incredibil, dar mingea a ajuns la Van de Ven care a înscris.

După pauză Tottenham şi-a majorat avantajul în minutul 48, prin căpitanul Romero, argentinianul marcând cu o lovitură de cap, şi cu ajutorul portarului Chevalier.

După cinci minute Danso a trecut pe lângă 3-0, iar în minutul 66 Barcola a înscris pentru PSG, dar reuşita a fost anulată pentru un ofsaid la Fabian Ruiz. Elevii lui Luis Enrique au marcat totuşi, în minutul 65, când sud-coreeanul Kang-In Lee a şutat pe jos, de la marginea careului, şi a redus din diferenţă. Tottenham s-a retras şi parizienii au egalat în al patrulea minut de prelungire, prin Goncalo Ramos, din centrarea lui Dembele.

La 2-2 după 90 de minute, meciul a fost decis direct de loviturile de departajare. Solanke a transformat primul, pentru Tottenham, apoi Vitinha a trimis pe lângă poartă. Bentancur a făcut 2-0 pentru londonezi, iar Goncalo Ramos a înscris şi el pentru 2-1.  Chevalier a apărat şutul lui Van de Ven, pentru ca Dembele sa egaleze la 2. Tel a trimis pe lângă poartă şi Kang-In Lee i-a adus pe parizieni în avantaj, 3-2. Pedro Porro i-a menţinut pe englezi în joc, dar Nuno Mendes a înscris, PSG s-a impus cu 4-3 la penalti-uri şi echipa lui Luis Enrique a cucerit prima Supercupă a Europei din istorie, după cea pierdută în 1996

PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaire-Emery (Kang-In Lee 68), Vitinha, Doue (Goncalo Ramos 77) – Barcola (Mbaye 68), Dembele, Kvaratskhelia (Fabian Ruiz 60).
Antrenor: Luis Enrique

TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Bentancur, Palhinha (A. Gray  72), Pape Sarr (Bergvall 90) – Spence, Richarlison (Solanke 72), Kudus (M. Tel 79).
Antrenor: Thomas Frank

Cartonaşe galbene: Barcola 55, Pacho 58, Dembele 90 / Richarlison 53, Danso 62

Arbitri: Joao Pinheiro – Bruno Jesus, Luciano Maia (toţi din Portugalia) – Elchin Masiyev (Azerbaidjan)

Arbitru VAR: Tiago Martins (Portugalia)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
3
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
drone Shahed fabricate în Rusia în fabrica Alabuga
4
Iranul a început să regrete acordul militar cu Rusia. Moscova produce mii de drone...
george simion
5
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este...
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Digi Sport
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Ilie Bolojan: Riscul de a intra în incapacitate de plată e foarte...
ilie bolojan face declaratii
Premierul Ilie Bolojan, la Digi24: „Degeaba ai crescut taxele, dacă...
radu miruta ministrul economiei
Ministrul Economiei: În mijlocul Fabricii de Pulberi din Făgăraș se...
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Bolojan, despre tăierile de personal din instituțiile de stat...
Ultimele știri
Ministrul Radu Miruță: La Ministerul Economiei, în septembrie nu vor mai fi bani pentru plata salariilor pe luna august
Donald Trump: „Am pus capăt politicii woke” la Kennedy Center. Sylvester Stallone și Gloria Gaynor, premiați la Washington
Ce spune Bolojan despre alegerile anticipate: „România nu mai suportă alte crize politice”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Stadion
Supercupa Europei. Diseară se decide cine va fi supercampioană europeană. PSG şi Tottenham luptă pentru titlu
Champions League Final: Incidents in Paris, June 1, 2025.
Haos în Franța, după victoria PSG în Champions League. Macron: „Vom pedepsi, vom fi necruţători”
jucatori ai inter milano dupa infringerea cu psg
Inter Milano a fost aşteptată la aeroport, la întoarcere, de un singur fan: Sunt singurul idiot, dar tipii ăştia merită totuşi aplauze
PSG Win The Champions League: A Night Of Celebrations And Clashes With The Police In Paris, France - 01 Jun 2025
Două persoane au murit iar peste 500 au fost arestate după sărbătoarea fanilor PSG de la Paris, în urma victoriei din Liga Campionilor
Untitledvideo-MadewithClipchamp4-ezgif.com-resize
Fanii echipei PSG, agresaţi în Munchen înainte de finala Ligii Campionilor
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd s-a încheiat, dar perioada de "post-umbră" aduce un ultim val de haos. Cum resimt zodiile...
Cancan
Divorț-ȘOC în showbiz! Și-au spus ADIO după 13 ani de căsnicie
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o...
Adevărul
Imaginea virală cu excentricul afacerist Nicolae Cristescu: „Vito Corleone, made în China. De pus în muzeul...
Playtech
Cum a apărut Mirabela Grădinaru la biserică? Enoriaşii au observat imediat şi ţinuta, ce a făcut în spatele...
Digi FM
Tragedie în vacanță all-inclusive: Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a mâncat pui insuficient gătit în...
Digi Sport
Anamaria Prodan i-a scris un mail lui Laurențiu Reghecampf, ajuns în Sudan: ”Pleacă de acolo urgent! Înseamnă...
Pro FM
Kelly Clarkson, în lacrimi pe scenă, cu doar 12 zile înainte de moartea fostului soț, Brandon Blackstock...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Evadare din gelozie. Deținutul de la Mărgineni a fugit după ce a aflat că iubita minoră are o relație cu...
Newsweek
Bolojan, gata să taie pensiile speciale: Nu poate un fost magistrat încasa 10 pensii „normale”
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Panică pe plajele din Maine, după ce un rechin alb uriaș a fost observat aproape de țărm. Poliția avertizează...
Film Now
Jennifer Aniston, mărturisiri rare, la 20 de ani de la divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă extrem de...
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...