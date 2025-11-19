Live TV

Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi

ecusonul nationalei de fotbal a romaniei
Foto: FRF.ro

Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich, relatează News.ro.

România se va afla în urna a patra, obţinând locul la baraj prin intermediul clasării din Liga Naţiunilor 2024/25.

Urnele pentru tragerea la sorţi vor fi următoarele (urnele 1-3 sunt stabilite în funcţie de clasamentul FIFA, în timp ce în urna 4 sunt câştigătoarele de grupă din Liga Naţiunilor care nu s-au clasat pe locurile 1-2 în preliminarii):

  • Urna 1: Italia, Danemarca, Turcia, Ucraina
  • Urna 2: Polonia, Ţara Galilor, Cehia, Slovacia
  • Urna 3: Irlanda, Albania, Bosnia-Herţegovina, Kosovo
  • Urna 4: Suedia, ROMÂNIA, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord

În semifinală, România va întâlni una dintre echipele din urna 1 (Italia/Danemarca/Ucraina/Turcia) în deplasare. Dacă va învinge, naţionala noastră va juca finala împotriva câştigătoarei dintr-un duel între o echipă din urna 2 şi alta din urna 3, duel stabilit prin tragere la sorţi. De asemenea, gazda finalei va fi stabilită tot prin tragere la sorţi.

Ediţia din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei ţări: Statele Unite ale Americii, Mexic şi Canada. Până în acest moment sunt cunoscute 42 din cele 48 de participante, ultimele 6 urmând a fi stabilite în urma barajelor europene şi intercontinentale.

Tragerea la sorţi a grupelor Cupei Mondiale 2026 este programată în 5 decembrie, la Washington, de la ora 19:00.

