Preliminarii CM 2026: Austria a învins Cipru și spulberă șansele României de a se califica direct la turneul final

Echipa naţională a Austriei a dispus sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, de reprezentativa Ciprului, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026, din care face parte şi România. În urma acestui rezultat, România nu mai are șansa de a se califica direct la turneul final chiar dacă învinge Bosnia, fiind obligată să meargă la baraj.

La Limassol, speranţele gazdelor s-au năruit repede, austriecii deschizând scorul dintr-un penalti transformat de Marko Arnautovic, în minutul 18. Tot Arnautovic a stabilit scorul final şi Austria s-a impus cu 2-0. Elevii lui Ralf Rangnick se află pe primul loc în grupa H, cu 18 puncte, relatează News.ro.

În grupa E, lupta pentru primul loc se dă între Spania şi Turcia. Ibericii nu au întâmpinat probleme în Georgia, unde au câştigat cu 4-0, dar aşteaptă ultima etapă a grupelor pentru a sărbători calificarea matematică. Pr primul loc în grupă se află Spania , cu 15 puncte, urmată de Turcia, cu 12 puncte.

Rezultate înregistrate sâmbătă, în calificările europene pentru Cupa Mondială 2026:

Grupa E: Turcia – Bulgaria 2-0 (Hakan Calhanoglu 18 penalti, Chernev 83 autogol);

Grupa E: Georgia – Spania 0-4 (Oyarzabal 11 penalti, 63, Zubimendi 22, Ferran Torres 35);

Grupa H: Cipru – Austria 0-2 (Arnautovic 18 penalti, 55)

Grupa J: Kazahstan – Belgia 1-1 (Satpayev 9 / Vanaken 48);

Grupa J: Liechtenstein - Ţara Galilor 0-1 (J, James 61).

Baraj obligatoriu pentru „Tricolori”

Victoria austriecilor în Cipru a rezolvat una dintre necunoscutele Grupei H: România nu mai are nicio șansă la primul loc. Arnautovic & CO au ajuns la borna 18, în timp ce ”Tricolorii” au doar 10, cu două meciuri rămase de disputat, scrie Digi Sport.

Astfel „Tricolorii” vor merge la baraj: de pe locul 2 din grupă sau din postura de câștigătoare de grupă în Liga Națiunilor.

Nu este același lucru să ajungem la baraj din Liga Națiunilor sau din preliminarii. Motivul? În play-off se vor alcătui patru urne valorice, iar câștigătoarele de grupă din Nations League vor fi plasate automat în urna a patra și vor avea adversari puternici.

Cele 12 naționale care vor termina pe locul 2 în calificări vor face parte din primele 3 urne, în funcție de locul ocupat în clasamentul FIFA. Cele mai bune 4 în prima urnă, următoarele 4 în a doua, iar ultimele 4 în a treia urnă.

Dacă România ar termina pe 2 în Grupa H, cel mai probabil, ar ajunge în urna a treia la baraj, însă două victorii în ultimele două jocuri, cu Bosnia și Herțegovina și San Marino, și ceva ajutor din celelalte grupe i-ar putea duce pe „Tricolori” în urna a doua. Teoretic, băieții lui Lucescu ar avea astfel parte de posibili adversari mai facili.

Editor : Liviu Cojan