Preliminariile CM 2026. Cum a intrat Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, după meciul de aseară

Meciul de aseară din preliminariile Campionatului Mondial 2026 a adus pe lângă un rezultat dezamăgitor și intrarea lui Mircea Lucescu în Cartea Recordurilor, scrie DigiSport.

În minutul 90+3, la scorul de 2-2, România încerca să avanseze spre poarta adversă, forțând golul decisiv, după o partidă în care condusese la un moment dat cu 2 – 0. La un moment dat David Miculescu a fost sancționat pentru un fault asupra unui jucător cipriot Antreas Shikkis, lucru care l-a scos din sărite pe antrenorul român.

Protestele vehemente ale lui Il Luce au dus la sancționarea sa de către „central”, care i-a arătat cartonașul galben.

Și așa Mircea Lucescu a devenit, la vârsta de 80 de ani, o lună și 11 zile, cel mai în vârstă persoană care a primit un cartonaș galben într-un meci oficial.

Mircea Lucescu este în prezent cel mai în vârstă antrenor în activitate.

Recordul - scrie DigiSport - era deținut anterior de fostul selecționer al Angliei, Roy Hodgson, care pe când era antrenorul lui Crystal Palace, Hodgson a primit un cartonaș galben din partea arbitrului. Ce-i drept, Hodgson avea atunci „doar” 76 de ani și 4 luni (Crystal Palace - Liverpool 1-2, din 9 decembrie 2023).

