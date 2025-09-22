Live TV

Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce Alexandru Mitriță a transmis că nu mai vine la națională, deși fusese convocat

Data actualizării: Data publicării:
mircea lucescu si alexandru mitrita se bucura dupa un gol
Mircea Lucescu și Alexandru Mitriță. Foto: Profimedia
Din articol
Postarea FRF după anunțul lui Mitriță

Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României.

Mircea Lucescu a transmis că nu a fost anunțat în prealabil de decizia lui Alexandru Mitriță, motiv pentru care jucătorul în vârstă de 30 de ani era pe lista sa preliminară de convocați. Selecționerul consideră că fostul fotbalist de la Universitatea Craiova ar putea ajunge să regrete că s-a retras prea devreme.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.

Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă.

Nu am avut o discuție înainte, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie.

La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar cu mai multă disponibilitate de a se sacrifica. Am avut o dată cu el un dialog, în care i-am reproșat că nu a făcut ceva anume, ca efort și poziționare, când nu avea mingea în posesie, iar el mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea.

I-am spus ce îți spun și ție: știi cât timp are mingea la picior un fotbalist care e pe teren tot meciul? Sub două minute. Restul de 88 de minute le joacă fără balon. În fine, eu cred că, una peste alta, el a avut o carieră bună.

Nici vorbă (n.r.- dacă a avut vreun conflict cu Mitriță). Aceste lucruri au fost invenții. Dacă eu am explicat niște lucruri referitor la cum s-a apărat el la golul 3 al Canadei, nu înseamnă că avem un conflict.

Repet, îmi pare rău că s-a retras și sper să nu ajungă să regrete. Și eu m-am retras de la echipa națională, dar apoi am fost convins de Federație să revin. Îi voi ține pumnii în continuare și sper să continue să aibă randament bun în China, să reușească să joace la fel de bine”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Alexandru Mitriță fusese convocat de selecţionerul Mircea Lucescu în lotul preliminar pentru meciurile din luna octombrie, anunţat luni.

Postarea FRF după anunțul lui Mitriță

În urma deciziei luate de jucătorul român care evoluează în prezent în China, la Zhejiang, oficialii Federației Române de Fotbal au postat pe rețelele sociale un videoclip în care sunt incluse golurile lui Mitriță marcate la națională, în cele 23 de selecții, scrie Digi Sport.

„Mulțumim” au scris aceștia în descrierea postării.

Alexandru Mitriță a fost convocat și la acțiunile României din luna septembrie, însă a evoluat doar 17 minute în amicalul contra Canadei (0-3) și a fost rezervă neutilizată în duelul din preliminariile Cupei Mondiale, contra Ciprului (2-2).

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
Birouri OMV din Viena. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
4
Director executiv de la OMV, angajat cu vechime, demis pentru presupuse legături de...
carduri sociale
5
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan CSAT
CSAT stabilește joi cine poate ordona și aproba doborârea avioanelor...
maia sandu
Maia Sandu: Dacă Rusia ajunge să controleze R. Moldova, consecinţele...
autostrada noua
Anunțul ministrului Dragoș Pîslaru cu privire la finanțarea...
Ciprian Dobre
Șeful PNL Mureș: În partid nu există subiectul demisiei lui Bolojan...
Ultimele știri
Ministrul Dragoș Pîslaru spune care e cea mai mare amenințare pentru implementarea proiectelor din PNRR
Incident grav pe aeroportul din Nisa. Două avioane de pasageri, la un pas de coliziune
DIICOT: 11 persoane, arestate în şapte dosare de pornografie infantilă, şantaj, trafic de minori şi viol asupra unui minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru mitrita in timpul unui meci
Inclus de Mircea Lucescu în lot, Alexandru Mitriţă a anunţat că se retrage de la echipa naţională
mircea lucescu
Mircea Lucescu a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova și Austria. Dispar nouă jucători plus o mare surpriză
oameni pe trecerea de pietoni
Cei mai mulți români sunt gata să voteze un partid nou. Sondaj Inscop
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii. Explicațiile șefei ANM
Volodimir Zelenski
Zelenski vrea ca România și Polonia să doboare dronele rusești. „Nu contăm pe alții”
Partenerii noștri
Pe Roz
Lucrul pe care prințul Louis îl ascunde „peste tot” prin casă. Kate Middleton l-a dat de gol pe mezinul...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Schema Oana Cuzino. Câștiguri de 25.000 de lei pe oră pentru escrocii care păcăleau pensionari. Cum funcționa...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Ce drept are soţia la moştenirea soţului de la părinţi? Detalii esenţiale din legea succesiunii
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Fotbalistul român trimis la muncă de fosta soție! Acuzații neașteptate: ”Poate să facă pușcărie”
Pro FM
Priscilla Presley rupe tăcerea despre zvonurile că Elvis trăiește. Ce spune fosta soție a artistului după...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026