Prima reacție a lui Mircea Lucescu, după ce Alexandru Mitriță a transmis că nu mai vine la națională, deși fusese convocat

Alexandru Mitriţă, în vârstă de 30 de ani, mijlocaşul legitimat în China, la Zhejiang FC, a anunţat prin intermediul unei scrisori că îşi încheie cariera la echipa naţională a României.

Mircea Lucescu a transmis că nu a fost anunțat în prealabil de decizia lui Alexandru Mitriță, motiv pentru care jucătorul în vârstă de 30 de ani era pe lista sa preliminară de convocați. Selecționerul consideră că fostul fotbalist de la Universitatea Craiova ar putea ajunge să regrete că s-a retras prea devreme.

„Fiecare face ce crede că e mai bine pentru cariera și viața lui. Ce-i drept, distanța din China e enormă, era un efort mare pe care îl făcea pentru a veni, probabil își dorește să aibă mai multă liniște și energie pentru clubul de acolo. Totuși, eu am crezut că el ar fi trebuit să procedeze altfel.

Poate că era mai indicat să dea curs convocării, fiindcă eu l-am pus pe listă, pentru meciul cu Moldova. Era o modalitate mult mai frumoasă de a-și lua rămas bun de la public, de la națională, dacă tot avea de gând să se retragă.

Nu am avut o discuție înainte, ce discuție să am? Eu anunțasem lotul, el era trecut pe listă. Eu acum am aflat de decizia lui. Înțeleg însă că a informat Federația înainte. A vrut să renunțe, a renunțat. Repet, s-a gândit că a luat o decizie în favoarea carierei și familiei lui. Mie chiar îmi pare rău că a decis așa, dar să nu regrete.

Să nu ajungă mai târziu să regrete că a renunțat la echipa națională, mai ales la o vârstă bună pentru a continua să joci la acest nivel. El a făcut o treabă bună cât timp eu am fost selecționer, dovadă că era convocat și pentru meciurile din octombrie.

La talentul pe care îl are, cred că ar fi putut să ajungă mult mai sus, dar cu mai multă disponibilitate de a se sacrifica. Am avut o dată cu el un dialog, în care i-am reproșat că nu a făcut ceva anume, ca efort și poziționare, când nu avea mingea în posesie, iar el mi-a zis că fotbalul se joacă cu mingea.

I-am spus ce îți spun și ție: știi cât timp are mingea la picior un fotbalist care e pe teren tot meciul? Sub două minute. Restul de 88 de minute le joacă fără balon. În fine, eu cred că, una peste alta, el a avut o carieră bună.

Nici vorbă (n.r.- dacă a avut vreun conflict cu Mitriță). Aceste lucruri au fost invenții. Dacă eu am explicat niște lucruri referitor la cum s-a apărat el la golul 3 al Canadei, nu înseamnă că avem un conflict.

Repet, îmi pare rău că s-a retras și sper să nu ajungă să regrete. Și eu m-am retras de la echipa națională, dar apoi am fost convins de Federație să revin. Îi voi ține pumnii în continuare și sper să continue să aibă randament bun în China, să reușească să joace la fel de bine”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Alexandru Mitriță fusese convocat de selecţionerul Mircea Lucescu în lotul preliminar pentru meciurile din luna octombrie, anunţat luni.

Postarea FRF după anunțul lui Mitriță

În urma deciziei luate de jucătorul român care evoluează în prezent în China, la Zhejiang, oficialii Federației Române de Fotbal au postat pe rețelele sociale un videoclip în care sunt incluse golurile lui Mitriță marcate la națională, în cele 23 de selecții, scrie Digi Sport.

„Mulțumim” au scris aceștia în descrierea postării.

Alexandru Mitriță a fost convocat și la acțiunile României din luna septembrie, însă a evoluat doar 17 minute în amicalul contra Canadei (0-3) și a fost rezervă neutilizată în duelul din preliminariile Cupei Mondiale, contra Ciprului (2-2).

