Prima victorie a României U19 în parcursul spre Campionatul European de fotbal din 2026. Tricolorii au învins Andorra la Voluntari

Reprezentativa României formată din juniori născuţi începând cu 1 ianuarie 2007 şi-a început, miercuri, parcursul spre Campionatul European U19 de anul viitor. În primul meci, tricolorii s-au impus în faţa Andorrei, la Voluntari, cu scorul de 4-1.

Până la pauză nu se marcase, însă în repriza secundă jucătorii pregătiţi de Adrian Dulcea au înscris de 3 ori în primele 17 minute de la reluare.

În victoria României în fața Andorrei cu 4-1 au marcat: Toma 47′, Tomşa 58′, 62′, Senciuc 83′ / Gonzalez Garcia 69′.

Echipa României: 1. Ungureanu – 2. Gaşpăr, 15. Racu, 4. Fotin, 3. Techereş (13. Senciuc, 74′) – 19. Tomşa (16. Vereş, 65′), 6. Bodo, 11. Pîrvu-cpt. – 18. Toroc (20. Necşulescu, 46′), 9. Stoian (7. Stanciu, 84′), 10. Toma (8. Petculescu, 65′). Selecţioner: Adrian Dulcea

Rezerve: 12. Răcăşan – 5. Moisa, 14. Cotor, 17. Chirilă

În celălalt meci al grupei, Finlanda a învins Islanda cu scorul de 3-2.

Programul următoarelor meciuri:

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 16:00 – România – Finlanda, Stadion „Anghel Iordănescu”, Voluntari, live pe YouTube FRF TV;

Marţi, 18 noiembrie, ora 16:00 – Islanda – România, Stadion „Concordia”, Chiajna, live pe YouTube FRF TV.

Toate meciurile din cadrul acestei grupe sunt găzduite de România, fiind jucate pe stadioanele din Voluntari, Chiajna şi Buftea. Aceste partide fac parte din cadrul primului tur de calificări. Primele 2 clasate merg mai departe în Turul de Elită ce va avea loc în primăvara lui 2026.

Campionatul European U19 din 2026 va fi organizat, în perioada 28 iunie – 11 iulie 2026, în Ţara Galilor, în oraşele Wrexham, Bangor şi Colwyn Bay. Pe lângă ţara gazdă, la turneul acesta se vor mai califica cele 7 câştigătoare de grupă din Turul de Elită.

