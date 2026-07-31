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Principalul consilier al lui Gianni Infantino a demisionat. Scandalul vânzării participațiilor la Cupa Mondială continuă

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President Trump Holds a Meeting with Members of the Juventus Soccer Club
Carlos Cordeiro și Gianni Infantino, alături de președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia
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Din articol
„Nu are prea mult sens”

Carlos Cordeiro, consilierul principal al preşedintelui FIFA, Gianni Infantino, și-a depus demisia vineri, în semn de protest la propunerile de vânzare a participațiilor la Cupa Mondială. El a denumit planul ca fiind „o afacere proastă pentru fotbal”.

Cordeiro, un fost bancher şi fost vicepreşedinte al Federaţiei de fotbal din Statele Unite, ales personal pentru a ajuta la dezvoltarea fotbalului mondial pentru FIFA, şi-a anunţat demisia imediată, spunând că nu poate „să stea deoparte în timp ce FIFA ia în considerare vânzarea unei participaţii la Cupa Mondială”.

FIFA a propus crearea unei filiale de 20 de miliarde de dolari, FIFA Forward Enterprise (FFE), pentru a organiza Cupa Mondială şi celelalte evenimente ale sale, o participaţie de până la 20% urmând să fie oferită investitorilor externi.

„Să fiu clar: nu am fost implicat în această propunere şi mă opun acesteia fără echivoc”, a precizat Cordeiro într-un comunicat.

„Este o afacere proastă pentru asociaţiile membre FIFA, o afacere proastă pentru fotbal şi o afacere proastă pentru viitorul pe termen lung al jocului”, a adăugat el, potrivit Reuters.

„Nu are prea mult sens”

În comunicatul său, Cordeiro a întrebat de ce FIFA ar lua în considerare strângerea a 4,2 miliarde de dolari prin vânzarea unei părţi din „cel mai valoros activ al său” când organizaţia se bazează pe miliarde de dolari în rezerve şi nu are datorii.

Demisia sa vine în contextul în care cele 211 asociaţii membre ale FIFA se confruntă cu presiuni pentru a decide asupra controversatei propuneri până pe 19 septembrie, Cordeiro spunând că „riscă să fie lăsate deoparte” dacă nu o acceptă.

„Însuşi preşedintele FIFA a subliniat veniturile de 15 miliarde de dolari generate între 2022 şi 2026”, a adăugat Cordeiro.

„În acest context, vânzarea unei participaţii permanente la cel mai valoros activ al fotbalului pentru a strânge 4,2 miliarde de dolari nu are prea mult sens”, a subliniat el.

Editor : M.C

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