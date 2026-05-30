PSG a câștigat Liga Campionilor pentru al doilea an la rând. Finala cu Arsenal, decisă după penalty-uri

Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal.

PSG a învins Arsenal cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta, într-o finală în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri.

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care reuşeşte să îşi apere titlul, după Real Madrid, care a câştigat trofeul de trei ori la rând, între 2016 şi 2018, transmite Agerpres.

Finala a început foarte bine pentru ''tunari'', care au deschis scorul în min. 6: Marquinhos a trimis mingea în Trossard şi Havertz a plecat pe contraatac pe partea stângă, încheind acţiunea cu un şut la colţul scurt, fără replică pentru portarul Safonov.

Atacantul german marcase şi golul prin care Chelsea a învins-o pe Manchester City cu 1-0 în finala din 2021.

Arsenal a lăsat iniţiativa parizienilor, dar niciuna dintre echipe nu şi-a creat ocazii clare de gol, primul şut pe poartă al campioanei Franţei venind în minutele adiţionale ale primei reprize, când Raya a reţinut în doi timpi şutul din unghi al lui Fabian Ruiz (45+5).

Mijlocaşul spaniol mai avusese o şansă (43), dar a trimis cu capul peste poartă din 6 metri (43), în timp ce, în careul celălalt, Havertz (45+3 ) a fost blocat de Marquinhos in extremis.

PSG a controlat jocul şi în partea secundă, iar în minutul 62, Kvaraţhelia l-a păcălit pe Mosquera, acesta l-a faultat şi echipa antrenată de Luis Enrique a primit penalty, transformat de Dembele (65).

Campioana a avut câteva şanse de a încheiat conturile în timpul regulamentar, dar Kvaraţhelia (77) a şutat în bară, Vitinha (89) a trimis de la 16 metri puţin peste poartă, iar Barcola (90+7) a încheiat un contraatac cu un şut în plasa laterală.

În prelungiri niciuna dintre echipe nu şi-a asumat riscuri, singura situaţie notabilă fiind un şut cu pământul al lui Doue (117), reţinut de Raya.

La loviturile de departajare, Goncalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi şi Lucas Beraldo au transformat pentru parizieni, iar Nuno Mendes a ratat, şutul său fiind apărat de David Raya.

De la londonezi au marcat Victor Gyokeres, Declan Rice şi Gabriel Martinelli, iar Eberechi Eze şi Gabriel Magalhaes au ratat poarta.

Aceasta a fost a 12-a finală a competiţiei care s-a decis la loviturile de departajare.

Arsenal a pierdut a doua finală a Ligii Campionilor după cea din 2006 (în faţa Barcelonei).

Paris Saint-Germain - Arsenal 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 4-3, la loviturile de departajare

Au marcat: Ousmane Dembele (65 - penalty), respectiv Kai Havertz (6).

Au executat în ordine loviturile de departajare: Goncalo Ramos 1-0 (gol), Victor Gyokeres 1-1 (gol), Desire Doue 2-1 (gol), Eberechi Eze 2-1 (ratare - pe lângă poartă), Nuno Mendes 2-1 (ratare - a apărat David Raya), Declan Rice 2-2 (gol), Achraf Hakimi 3-2 (gol), Gabriel Martinelli 3-3 (gol), Lucas Beraldo 4-3 (gol), Gabriel Magalhaes 4-3 (ratare - peste poartă).

Budapesta, Puskas Arena: 61.035 spectatori

Au evoluat echipele:

PSG: 39. Matvei Safonov - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan; 6. Ilia Zabarnîi, 106), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes - 87. Joao Neves, 17. Vitinha (4. Lucas Beraldo, 106), 8. Fabian Ruiz (33. Warren Zaire-Emery, 95) - 14. Desire Doue, 10. Ousmane Dembele (9. Goncalo Ramos, 90+6), 7. Hvicea Kvaraţhelia (29. Bradley Barcola, 83). Antrenor: Luis Enrique.

Rezerve neutilizate: 30. Lucas Chevalier, 89. Renato Marin - 19. Kang-in Lee, 21. Lucas Hernandez, 24. Senny Mayulu, 27. Dro Fernandez, 49. Ibrahim Mbaye.

Arsenal: 1. David Raya - 3. Cristhian Mosquera (12. Jurrien Timber, 66), 2. William Saliba, 6. Gabriel Magalhaes, 5. Piero Hincapie - 41. Declan Rice, 49. Myles Lewis-Skelly (36. Martin Zubimendi, 91) - 7. Bukayo Saka (20. Noni Madueke, 83), 8. Marin Odegaard (căpitan; 14. Victor Gyokeres, 66), 19. Leandro Trossard (11. Gabriel Martinelli, 83) - 29. Kai Havertz (10. Eberechi Eze, 91). Antrenor: Mikel Arteta.

Rezerve neutilizate: 13. Kepa Arrizabalaga - 9. Gabriel Jesus, 16. Christian Noergaard, 23. Mikel Merino, 33. Riccardo Calafiori, 56. Max Dowman.

Arbitru: Daniel Siebert; arbitri asistenţi: Jan Seidel, Rafael Foltyn (toţi din Germania); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Guadalupe Porras Ayuso (Spania)

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Robert Schroeder (Germania), Carlos del Cerro Grande (Spania)

Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Radenko Mijatovic (Slovenia)

Cartonaşe galbene: Mosquera (47), Saka (57), Neves (90+6), Gyokeres (98), Rice (103), Arteta (103), Nuno Mendes (118).

