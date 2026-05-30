Live TV

PSG a câștigat Liga Campionilor pentru al doilea an la rând. Finala cu Arsenal, decisă după penalty-uri

Data actualizării: Data publicării:
liga campionilor psg arsenal
Foto: Profimedia Images

Paris Saint-Germain a câştigat trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru al doilea an la rând, după ce a învins-o pe Arsenal. 

PSG a învins Arsenal cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, sâmbătă seara, pe Puskas Arena din Budapesta, într-o finală în care scorul a fost egal, 1-1 (0-1, 1-1), atât la finalul celor 90 de minute, cât şi după prelungiri.

PSG a devenit a doua echipă din era Champions League care reuşeşte să îşi apere titlul, după Real Madrid, care a câştigat trofeul de trei ori la rând, între 2016 şi 2018, transmite Agerpres.

Finala a început foarte bine pentru ''tunari'', care au deschis scorul în min. 6: Marquinhos a trimis mingea în Trossard şi Havertz a plecat pe contraatac pe partea stângă, încheind acţiunea cu un şut la colţul scurt, fără replică pentru portarul Safonov. 

Atacantul german marcase şi golul prin care Chelsea a învins-o pe Manchester City cu 1-0 în finala din 2021. 

Arsenal a lăsat iniţiativa parizienilor, dar niciuna dintre echipe nu şi-a creat ocazii clare de gol, primul şut pe poartă al campioanei Franţei venind în minutele adiţionale ale primei reprize, când Raya a reţinut în doi timpi şutul din unghi al lui Fabian Ruiz (45+5). 

Mijlocaşul spaniol mai avusese o şansă (43), dar a trimis cu capul peste poartă din 6 metri (43), în timp ce, în careul celălalt, Havertz (45+3 ) a fost blocat de Marquinhos in extremis. 

PSG a controlat jocul şi în partea secundă, iar în minutul 62, Kvaraţhelia l-a păcălit pe Mosquera, acesta l-a faultat şi echipa antrenată de Luis Enrique a primit penalty, transformat de Dembele (65). 

Campioana a avut câteva şanse de a încheiat conturile în timpul regulamentar, dar Kvaraţhelia (77) a şutat în bară, Vitinha (89) a trimis de la 16 metri puţin peste poartă, iar Barcola (90+7) a încheiat un contraatac cu un şut în plasa laterală. 

În prelungiri niciuna dintre echipe nu şi-a asumat riscuri, singura situaţie notabilă fiind un şut cu pământul al lui Doue (117), reţinut de Raya. 

La loviturile de departajare, Goncalo Ramos, Desire Doue, Achraf Hakimi şi Lucas Beraldo au transformat pentru parizieni, iar Nuno Mendes a ratat, şutul său fiind apărat de David Raya. 

De la londonezi au marcat Victor Gyokeres, Declan Rice şi Gabriel Martinelli, iar Eberechi Eze şi Gabriel Magalhaes au ratat poarta. 

Aceasta a fost a 12-a finală a competiţiei care s-a decis la loviturile de departajare. 

Arsenal a pierdut a doua finală a Ligii Campionilor după cea din 2006 (în faţa Barcelonei). 

Paris Saint-Germain - Arsenal 1-1 (0-1, 1-1), după prelungiri; 4-3, la loviturile de departajare 

Au marcat: Ousmane Dembele (65 - penalty), respectiv Kai Havertz (6). 

Au executat în ordine loviturile de departajare: Goncalo Ramos 1-0 (gol), Victor Gyokeres 1-1 (gol), Desire Doue 2-1 (gol), Eberechi Eze 2-1 (ratare - pe lângă poartă), Nuno Mendes 2-1 (ratare - a apărat David Raya), Declan Rice 2-2 (gol), Achraf Hakimi 3-2 (gol), Gabriel Martinelli 3-3 (gol), Lucas Beraldo 4-3 (gol), Gabriel Magalhaes 4-3 (ratare - peste poartă). 

Budapesta, Puskas Arena: 61.035 spectatori 

Au evoluat echipele: 

PSG: 39. Matvei Safonov - 2. Achraf Hakimi, 5. Marquinhos (căpitan; 6. Ilia Zabarnîi, 106), 51. Willian Pacho, 25. Nuno Mendes - 87. Joao Neves, 17. Vitinha (4. Lucas Beraldo, 106), 8. Fabian Ruiz (33. Warren Zaire-Emery, 95) - 14. Desire Doue, 10. Ousmane Dembele (9. Goncalo Ramos, 90+6), 7. Hvicea Kvaraţhelia (29. Bradley Barcola, 83). Antrenor: Luis Enrique. 

Rezerve neutilizate: 30. Lucas Chevalier, 89. Renato Marin - 19. Kang-in Lee, 21. Lucas Hernandez, 24. Senny Mayulu, 27. Dro Fernandez, 49. Ibrahim Mbaye. 

Arsenal: 1. David Raya - 3. Cristhian Mosquera (12. Jurrien Timber, 66), 2. William Saliba, 6. Gabriel Magalhaes, 5. Piero Hincapie - 41. Declan Rice, 49. Myles Lewis-Skelly (36. Martin Zubimendi, 91) - 7. Bukayo Saka (20. Noni Madueke, 83), 8. Marin Odegaard (căpitan; 14. Victor Gyokeres, 66), 19. Leandro Trossard (11. Gabriel Martinelli, 83) - 29. Kai Havertz (10. Eberechi Eze, 91). Antrenor: Mikel Arteta. 

Rezerve neutilizate: 13. Kepa Arrizabalaga - 9. Gabriel Jesus, 16. Christian Noergaard, 23. Mikel Merino, 33. Riccardo Calafiori, 56. Max Dowman. 

Arbitru: Daniel Siebert; arbitri asistenţi: Jan Seidel, Rafael Foltyn (toţi din Germania); al patrulea oficial: Sandro Schaerer (Elveţia); arbitru asistent de rezervă: Guadalupe Porras Ayuso (Spania) 

Arbitru video: Bastian Dankert (Germania); arbitri asistenţi video: Robert Schroeder (Germania), Carlos del Cerro Grande (Spania) 

Observator UEFA pentru arbitri: Vladimir Sajn (Slovenia); Delegat UEFA: Radenko Mijatovic (Slovenia) 

Cartonaşe galbene: Mosquera (47), Saka (57), Neves (90+6), Gyokeres (98), Rice (103), Arteta (103), Nuno Mendes (118). 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
robert fico face declaratii
2
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
3
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Digi Sport
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2026-04-16T171335.486
Tragedie în fotbal: Alex Manninger, fost portar la Arsenal și Juventus, mort la 48 de ani, după ce mașina sa a fost lovită de tren
faza de joc din meciul bayern - real madrid
Arsenal Londra și Bayern Munchen s-au calificat în semifinalele Champions League. Duelurile pentru finală
jucatoare de la grloria bistrita
Gloria Bistriţa a câştigat în Norvegia și s-a calificat în play-off-ul Ligii Campionilor la handbal feminin
jucatoare de la csm bucuresti se bucura dupa victorie
CSM Bucureşti s-a calificat direct în sferturile Ligii Campionilor
China arme nucleare
SUA acuză China de „acumulare masivă şi deliberată” de arme nucleare și teste secrete. „În curând vor deține peste 1.000 de ogive”
Recomandările redacţiei
soldati americani
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară...
Radoslaw Sikorski's Press Conference With Oana-Silvia Toiu In Warsaw, Poland - 03 Mar 2026
Oana Țoiu, despre originea dronei din Galați: „Știm clar că e...
Gulf of Oman on World Map Close Up Macro Defocused Background Geographic Image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a...
rămășițele unui ghețar de pe muntele Puncak Jaya din Indonezia
„O pierdere ireparabilă pentru multe generații de acum înainte”...
Ultimele știri
Trump vrea un miting în locul concertelor pentru independenţa SUA: „Atrag mai mult public decât Elvis în perioada sa de glorie”
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cazurile de gonoree și sifilis au atins niveluri record în Europa. Ce explicații dau specialiștii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea de iubire care a învins toate prejudecățile. Romina Gingașu și Piero Ferrari, mai apropiați ca...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta...
Fanatik.ro
Fotbalistul de la FCSB care l-a șocat pe Andrei Nicolescu: „E ireal cum a reușit să păcălească și să stea în...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în...
Adevărul
Proiect de 26 de miliarde de dolari prin care Putin vrea să obțină nemurirea cu ajutorul organelor de porc
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
La Toya Jackson a împlinit 70 de ani. Destinul tumultuos al celebrei surori a lui Michael Jackson
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emmanuel Macron a reacționat imediat după ”bătălia” de la Budapesta: ”O nouă stea strălucește”
Pro FM
Fergie, alături de „frații” ei de la Black Eyed Peas într-o reuniune surpriză pe scena AMA. Artista de 51 de...
Film Now
Demi Moore, acuzații dure la adresa fostului partener al fiicei sale în plin proces de custodie: „A stricat...
Adevarul
Ce înseamnă pentru români facturile calculate în euro
Newsweek
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
Digi FM
Emilia Clarke, adevărul despre salariile actorilor din „Game of Thrones”: „Nu am câștigat atât de mult”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
"Simțeam că mă aflu în prezența unui magician". Atrasă într-un cult, o actriță din Game of Thrones povestește...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”