Live TV

PSG a învins Aston Villa și cucerește Supercupa Europei pentru a doua oară la rând

Data actualizării: Data publicării:
faza de joc din meciul psg - aston villa
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Echipa Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, la Salzburg, pentru al doilea sezon consecutiv Supercupa Europei. Formaţia franceză a învins cu scorul de 2-1 echipa Aston Villa. PSG este deţinătoarea trofeului Champions League, iar Aston Villa este câştigătoarea Europa League.

La Salzburg, pe Red Bull Arena, campioana Europei, Paris SG, a deschis scorul în minutul 20, prin Kvaratskhelia, cu assist Doue.

Puştiul de 17 ani, Brian Madjo, a ratat o ocazie mare în minutul 42, când nu a reuşit să înscrie cu capul din centrarea lui Buendia, însă tânărul atacant englez a înscris în minutul 45, servit excelent de McGinn şi a devenit cel mai tânăr marcator într-o finală de Champions League.

Intrat la pauză, Ousmane Dembele a oferit pasa din care Doue a înscris, în minutul 61. Golul a fost iniţial anulat pentru ofsaid, dar după verificarea VAR s-a dovedit că francezul a fost ţinut în joc de Matty Cash.

Chiar dacă a ratat în minutul 72, Aston Villa nu a mai putut egala pentru a trimite meciul la lovituri de departajare şi PSG s-a impus cu 2-1, cucerind a doua Supercupă a Europei din istorie, după cea din 2025.

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez 75) – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves (Fabian Ruiz 75) – Doue (Mayulu 87), Akliouche (O. Dembele 46), Kvaratskhelia (Beraldo 88).
Antrenor: Luis Enrique.

ASTON VILLA: Bizot – Cash, Lindelof, Pau Torres (Mings 79), Maatsen – B. Kamara (L. Bogarde 72), Joao Gomes (Barkley 79) – McGinn (Alysson 73), Buendia, Hemmings – Madjo (T. Abraham 72).
Antrenor: Unai Emery

Cartonaşe galbene: - / Pau Torres 51, Joao Gomes 64, McGinn 72

Arbitru: Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
3
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa: efectul pe care l-ar...
seismograf cutremur
4
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
5
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Digi Sport
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Minge fotbal
Diseară se decide Supercampioana Europei: PSG vs Aston Villa. Decizie mai puțin obișnuită în caz de egalitate
craiova kups
Universitatea Craiova a remizat în deplasare cu KuPS Kuopio, în manşa întâi a turului al treilea din Europa League
faza de joc din meciul craiova - levski sofia
Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul trei preliminar al Champions League după ce a remizat acasă cu Levski Sofia
faza de joc din meciul levski sofia - universitatea craiova
Universitatea Craiova, învinsă în deplasare de Levski Sofia, în turul al doilea preliminar al Champions League
faza de joc din meciul u cluj - dinamo kiev
U Cluj a pierdut cu Dinamo Kiev la loviturile de departajare și părăsește Europa League
Recomandările redacţiei
Nuclear energy
„Două săptămâni de foc în toată Europa”. Cristian Bușoi explică...
david popovici, bucuros dupa cursa
Medalie de aur la Paris. David Popovici, al treilea titlu consecutiv...
drona geran marea neagra
Şeful Forţelor Navale: Dronele distruse în zona Neptun Deep au fost...
accident brasov
Anunțul procurorilor după accidentul din centrul Brașovului, unde un...
Ultimele știri
Recomandările lui Trump privind vaccinarea copiilor stârnește îngrijorarea experților OMS
„Cineva clar nu a fost atent”: Un robot chinezesc a ajuns într-o bază a Marinei poloneze
Armata Israelului nu se va retrage din Liban, Siria sau Fâșia Gaza, avertizează ministrul israelian al Apărării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Cutremur în România, marți seara! Avertismentul ISU: 'Păstrați-vă calmul, pot urma replici!'
Fanatik.ro
Culisele unei zile de AUR: David Popovici, campion la 100 de metri liber! E prima cursă din istorie în care...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
Ce CAMPION! Ce a făcut David Popovici imediat după ce a primit medalia de aur. Exclusiv
Adevărul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi...
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Alarmă pe USS Abraham Lincoln. Marinari epuizați ar fi încercat să sară peste bord: „Sper să nu mă trezesc...
Newsweek
Când poți ieși la pensie fără penalizare? Care perioade sunt considerate contributive la pensie?
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”