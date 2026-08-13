PSG a învins Aston Villa și cucerește Supercupa Europei pentru a doua oară la rând

Echipa Paris Saint-Germain a câştigat, miercuri seară, la Salzburg, pentru al doilea sezon consecutiv Supercupa Europei. Formaţia franceză a învins cu scorul de 2-1 echipa Aston Villa. PSG este deţinătoarea trofeului Champions League, iar Aston Villa este câştigătoarea Europa League.

La Salzburg, pe Red Bull Arena, campioana Europei, Paris SG, a deschis scorul în minutul 20, prin Kvaratskhelia, cu assist Doue.

Puştiul de 17 ani, Brian Madjo, a ratat o ocazie mare în minutul 42, când nu a reuşit să înscrie cu capul din centrarea lui Buendia, însă tânărul atacant englez a înscris în minutul 45, servit excelent de McGinn şi a devenit cel mai tânăr marcator într-o finală de Champions League.

Intrat la pauză, Ousmane Dembele a oferit pasa din care Doue a înscris, în minutul 61. Golul a fost iniţial anulat pentru ofsaid, dar după verificarea VAR s-a dovedit că francezul a fost ţinut în joc de Matty Cash.

Chiar dacă a ratat în minutul 72, Aston Villa nu a mai putut egala pentru a trimite meciul la lovituri de departajare şi PSG s-a impus cu 2-1, cucerind a doua Supercupă a Europei din istorie, după cea din 2025.

PSG: Safonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Lucas Hernandez 75) – Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves (Fabian Ruiz 75) – Doue (Mayulu 87), Akliouche (O. Dembele 46), Kvaratskhelia (Beraldo 88).

Antrenor: Luis Enrique.

ASTON VILLA: Bizot – Cash, Lindelof, Pau Torres (Mings 79), Maatsen – B. Kamara (L. Bogarde 72), Joao Gomes (Barkley 79) – McGinn (Alysson 73), Buendia, Hemmings – Madjo (T. Abraham 72).

Antrenor: Unai Emery

Cartonaşe galbene: - / Pau Torres 51, Joao Gomes 64, McGinn 72

Arbitru: Omar Abdulkadir Artan (Somalia)

Editor : Liviu Cojan