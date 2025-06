Ralf Rangnick, declarații după ce Austria a învins România: „Mi-am dat seama că vom avea unele bătăi de cap”

Ralf Rangnick, selecționerul Austriei, a analizat victoria echipei sale și l-a lăudat pe Florin Tănase, mijlocașul ofensiv al celor de la FCSB, potrivit Digi Sport. Tănase a intrat pe teren în minutul 85 și a marcat în minutul 90+5.

Intrarea lui Tănase, motiv de îngrijorare pentru austrieci

„Important pentru noi era să câștigăm acest meci, am fi putut să marcăm golul trei și să încheiem câștigând la zero. Important este că la final ne putem declara mulțumiți că am luat trei puncte din acest meci. România s-a descurcat bine la început, am avut probleme în primele 15 minute, dar, după primul sfert de oră, ne-am intrat în ritm, am fost mult mai compacți și e important faptul că am reușit să marcăm înainte de pauză.

Pe final, nu mi-a plăcut cum s-a desfășurat jocul, dar trebuie să fim îngăduitori, am reușit să facem un joc bun. În ultimele minute, România a început să joace mingi lungi, au avut alt tempo, ne așteptam la acest lucru după intrarea lui Tănase. Când am văzut că intră Tănase pe teren, mi-am dat seama că vom avea unele bătăi de cap. A avut spații, ceea ce l-a ajutat să conteze în joc.

(n.r. Considerați ca România mai poate emite pretenții la calificare după acest start de campanie cu două înfrângeri?) Este greu de spus acest lucru, dar în momentul de față nu e un aspect important. Important pentru noi este sa câștigăm în Cipru, apoi cu Bosnia la ea acasă, va fi un meci cu o miză mare pentru ambele echipe.

Pentru noi, important e să ne facem temele pentru ce ne așteaptă în septembrie, abia apoi ne putem gândi și la altceva”, a declarat Ralf Rangnick la conferința de presă.

Ce șanse mai are România să ajungă la Mondial

România a rezistat doar zece minute în fața Austriei, într-un meci disputat la Viena. După un start echilibrat, gazdele au preluat inițiativa și au deschis scorul în minutul 42 prin Gregoritsch, după mai multe ocazii ratate. La ultima fază a meciului, în minutul 90+4, Tănase a marcat cu o lovitură de cap, stabilind scorul final: 2-1 pentru Austria.

După această înfrângere, România ocupă locul 2 în Grupa H, cu 3 puncte. Lider este Bosnia și Herțegovina, cu maximum de puncte (9). Austria are tot 3 puncte, dar două meciuri mai puțin. Cipru se află pe locul 4, tot cu 3 puncte, iar San Marino închide grupa fără vreun punct.

Potrivit statisticienilor, România are doar 2% șanse să mai câștige grupa. Austria are 86%, iar Bosnia 12%. Șansele tricolorilor de a termina pe unul dintre primele două locuri sunt de doar 32%.

Totuși, România mai are o variantă de calificare: barajul. Datorită parcursului din Liga Națiunilor, România poate prinde un loc la baraj, unde vor merge cele 12 echipe clasate pe locul 2 în preliminarii, plus cele mai bune patru câștigătoare de grupă din Liga Națiunilor care nu obțin calificarea directă.

