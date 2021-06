Reacția lui Gică Popescu, după scandalul de la EURO 2020: „Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu”

Gică Popescu reacționează la scandalul provocat de biletele de la meciul Austria-Macedonia de Nord din cadrul Campionatului European de Fotbal și spune că Federația Română de Fotbal a decis să-i trimită pe componenții Generației de Aur la Tribuna 2 a stadionului Arena Națională.

Precizarea a venit după discuțiile apărute în urma meciului la care mai mulți politicieni au stat la Tribuna Oficială, în timp ce marii fotbaliști au primit bilete la Tribuna 2.

„Văd că sunt foarte multe discuții în jurul faptului că noi, cei din Generația de Aur, am primit bilete la meciul Austria – Macedonia de Nord, la tribuna a doua. A fost alegerea Federației Române de Fotbal”, a explicat Gică Popescu.

Fostul mare fotbalist a dezvăluit faptul că a cumpărat mai multe bilete pentru Gică Hagi, rude și prieteni. La Tribuna 2 ne-am simțit ca pe vremuri, a mai spus Popescu.

„Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete în valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piața Unirii la Piața Romană! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat”, a scris Gică Popescu.

